Ducati lavora su un nuovo bolide: spuntano le prime immagini della supermoto

La casa di Borgo Panigale sta ottenendo risultati strepitosi nel Motorsport. I successi della Ducati in pista hanno delle ricadute anche in termini di fatturati.

Con introiti sempre maggiori la Ducati può sognare in grande anche sul piano del prodotto stradale. Il brand, già simbolo del Made In Italy, sta ampliando la selezione dei propri mezzi con soluzioni all’avanguardia. Il genio assoluto è l’ing. Luigi Dall’Igna, capace di stravolgere i dettami della sportività su due ruote.

La casa emiliana sta investendo persino sull’elettrico con moto alla spina dalle performance impressionanti. Se in ambito stradale i tecnici possono basarsi sul know-how legato al motociclismo con i trionfi di Pecco Bagnaia in MotoGP, Alvaro Bautista in Superbike e Nicolo Bulega in Supersport discorso diverso è per l’ambito delle motard.

In questo specifico settore la KTM è una regina assoluta con modelli che hanno fatto scuola. La Ducati vorrebbe mettere ancor più i bastoni tra le ruote alla Duke, sviluppando un motore monocilindrico da paura. Si tratta di un meraviglioso motore, ad alto contenuto tecnologico, che esordirà prossimamente e se la vedrà con i modelli 690/701 di KTM e Husqvarna. Sono arrivate persino le bici firmate dalla casa di Borgo Panigale.

In Emilia sono famosi per i loro potenti motori V2. Solo negli ultimi anni hanno cominciato a sfruttare la fama della Desmosedici in MotoGP e della Panigale in SBK, puntando sui più potenti motori V4. Ci si era quasi dimenticati dell’esistenza di modelli monocilindrici. Dal 2024, però, si tornerà a cavalcare il trend con una supermoto con motore monocilindrico di nuova concezione.

