Problemi per questa Mercedes: ora scatta il richiamo per questo difetto

Una Mercedes bella ed amata è stata colpita da un problema molto serio, che ora complica le cose. Ecco cosa è accaduto.

In casa Mercedes sono pronti al debutto tanti nuovi veicoli, ed è chiaro come l’attenzione sia rivolta quasi del tutto sull’elettrico. Al Salone di Monaco di Baviera sono stati tolti i veli alla nuova CLA elettrica, che per il momento è solo un concept che anticipa le forme del veicolo che sarà disponibile dal 2024.

Tuttavia, anche la casa di Stoccarda dovrà affrontare un problema non da poco, ovvero quello dei richiami. Le auto moderne sono piene zeppe di tecnologie all’avanguardia, ma spesso vengono colpite da problemi tecnici che richiedono un richiamo in massa per capire la causa dei problemi.

Ciò è sempre un brutto colpo per i clienti, che devono riportare la loro auto in officina sperando in un breve intervento. La Mercedes colpita dal guaio è un modello molto recente, che ha dato grossi problemi soprattutto sul mercato americano, pur essendo stata prodotta in Germania nel corso di questi ultimi tempi.

Mercedes, scatta il maxi-richiamo per il SUV GLC

Nel 2015 la Mercedes ha introdotto il successore della GLK, ovvero il SUV GLC, con il nome in codice X253. Anche negli Stati Uniti d’America è arrivato tale modello, che però ha subito già due richiami, come riportato da “autoevolution.com“, con i nomi in codice MY23 e X254.

L’annuncio è arrivato nel giugno scorso, quando la casa di Stoccarda ha emesso un comunicato per effettuare un richiamo. Il motivo? Lo spegnimento della pompa del carburante durante la guida. Ovviamente, si tratta di un problema molto serio, perché va a causare lo stop del veicolo, e può avvenire in ogni tipo di punto in cui vi trovate, anche in autostrada dove le velocità sono molto alte.

Inoltre, poche settimane più tardi, l’Office of Defects Investigation ha avviato un’indagine per un presunto problema al sistema ibrido leggero che la equipaggia, oltre ad altri guai che rischiano di vanificare pesantemente l’affidabilità del veicolo, uno dei più problematici della storia recente di casa Mercedes.

Nel secondo richiamo, la causa è stata l’anello di traino anteriore, che potrebbe staccarsi nelle fasi in cui si trasporta qualcosa. Pensate che sul mercato USA sono stati richiamati circa 12.000 modelli per tale difetto, venduti tra il 14 di giugno del 2022 ed il 24 aprile di quest’anno, realizzati tutti nello stabilimento tedesco di Brema.

Secondo quanto emerso, la casa di Stoccarda stima che solo il 20% dei veicoli richiamati può avere tale difetto, ma è comunque obbligatorio controllarli tutti. Nel caso in cui voi siate possessori di una GLC prodotta in Germania, potrete accorgervene dalla presenza della lettera W prima del numero di identificazione del vostro veicolo, lungo circa 17 caratteri.

In sostanza, si tratta di un brutto guaio da risolvere per il colosso tedesco, con i clienti che ovviamente non dovranno pagare nulla. La speranza è che il minor numero di modelli possibile sia stata coinvolta in tale guasto, che sta assumendo le dimensioni di un difetto di progettazione.