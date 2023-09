SUV, avarie continue: segnalati i 3 problemi più comuni

I SUV sono diventati l’oggetto del desiderio di milioni di automobilisti, anche alle nostre latitudini. Vediamo quali sono gli aspetti critici sul piano tecnico.

Gli Sport Utility Veichle sono tra le vetture più vendute sul mercato, nonostante vi sia una profonda crisi dell’intera industria dell’Automotive. Le auto a ruote alte continuano ad essere vendutissime, quasi come le utilitarie. In cima alla lista delle macchine più vendute in Italia ci sono sempre le city car FIAT Panda, 500 e Lancia Ypsilon, ma una famiglia avverte la necessità di dover affrontare viaggi e anche brevi spostamenti fuori porta in estrema comodità.

I SUV rappresentano il compromesso ideale perché hanno tutta la sportività di vetture pepate, senza rinunciare ad un ampio bagagliaio ed una comoda seduta per tre persone nel divano posteriore. Quasi tutti i brand hanno investito in almeno uno Sport Utility Veichle per offrire una valida alternativa a Toyota e agli altri marchi giapponesi che, per primi, hanno cavalcato il treno.

Persino Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini e Ferrari hanno deciso di proporre la propria interpretazione di auto a ruote alte. Gli automobilisti italiani hanno un vero e proprio debole per questo segmento e, di conseguenza, sono aumentati a dismisura i controlli meccanici per questa tipologia di veicoli. Ecco il SUV più grosso sul mercato.

I problemi dei SUV

Gli sport utility Vehicle richiedono una maggiore manutenzione su alcuni elementi. Secondo uno studio dell’associazione spagnola dei costruttori di automobili e autocarri (ANFAC) con un’imitazione immatricolazione sempre più alta dei SUV, gli automobilisti sono costretti a fare attenzione a tre principali problemi.

Chi acquista un SUV preferisce una maggiore altezza di guida da terra. Alcuni componenti, proprio a causa delle caratteristiche di queste auto, soffrono particolarmente di usure maggiori. Norauto ha individuato tre principali guai tecnici a cui solitamente i SUV vanno incontro. Il primo è legato agli pneumatici, poi a seguire c’è una sollecitazione estrema di freni e ammortizzatori.

Quando avvertirete degli affanni sulle gomme è tempo di sostituire le mescole. Per quanto riguarda, invece, i freni si registrano usure premature, dato che si tratta di auto che pesano di più rispetto alle sorelle a ruote basse. Quando noterete che l’auto impiega più tempo a frenare o il pedale emette un fischio quando lo si preme è necessario sostituire le pastiglie e dare una controllata all’intero impianto frenante. In caso di necessità, con manovre improvvise, possono risultare vitali.

Sempre a causa del peso vi sono maggiori problemi legati agli ammortizzatori e agli snodi sferici. A differenza di quanto accade per l’impianto frenante l’automobilista non può percepire il problema ad occhio nudo, sebbene le vibrazioni al volante rappresentino una chiara manifestazione del guaio tecnico.

Per tutti questi motivi gli pneumatici possono andare incontro ad un’usura maggiore e occorre sempre prestare attenzione alle spie e alla pressione. Qualora noterete grumi, tagli o deformazioni vi consigliamo sempre di recarvi presso l’officina più vicina per montare sempre quelli indicati dalla casa costruttrici.