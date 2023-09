Quanti dipendenti ha Valentino Rossi? Ha un’impresa clamorosa

Le attività di Valentino Rossi sono esplose insieme ai risultati in pista. Ecco come ha costruito il suo impero nel Motorsport.

Il Dottore ha salutato il Paddock della MotoGP, nella tappa di Valencia del 2021, essendo accolto da tutti i centauri come una vera superstar. La sua passione per il Motorsport, però, non si è spenta, essendosi lanciato nel campionato Fanatec GT su Audi e BMW. Il Dottore ha deciso di sperimentare anche il mondo delle automobili, data la passione storica che ha sempre messo in primo piano per i motori.

Valentino Rossi, naturalmente, ha maturato un’enorme esperienza in pista ed è riuscito a trasmetterla anche ai centauri della sua scuola. I risultati sono già sotto gli occhi di tutti, con il titolo mondiale di Pecco Bagnaia, e il secondo posto di Franco Morbidelli nel 2020. VR46 è tra i marchi più riconoscibili a livello mondiale, grazie ad un marketing che per anni ha regalato enormi soddisfazioni quando ancora Valentino Rossi era al top in MotoGP.

L’impero di Valentino Rossi

La divisione marketing della VR46 ha impiegato 38 persone, dando anche un ampio respiro alla città di Tavullia che, non a caso, gli ha consegnato anche le chiavi in segno di riconoscimento per quanto fatto nel corso di oltre un quarto di secolo. L’idea geniale di Valentino Rossi è stata quella di coinvolgere anche straordinari interpreti nel Motomondiale in attività di merchandising che hanno fatto scuola.

Persino il rivale Marc Marquez, agli inizi della sua carriera, si era affidato all’azienda del 9 volte iridato. Chiuse ogni forma di collaborazione dopo i noti fatti del 2015. Valentino Rossi continua ad essere tra i protagonisti assoluti del mondo delle due ruote, nonostante si sia ritirato da quasi due anni.

Ogni qualvolta il pilota si avvicina ad una pista l’impatto sul pubblico è enorme con una ricaduta impressionante anche su Marini e Bezzecchi che, indirettamente, godono dell’appoggio della marea gialla. Valentino non si è chiuso nel suo Motor Ranch, ma ha deciso di continuare a crescere nel Motorsport nell’ambito delle competizioni GT. La vita del pensionato non gli si addice.

Rossi ha fatto urlare di gioia i suoi tifosi sulle tribune e fatto saltare i fan a casa sul divano nel corso della sua vita. Non si è fatto totalmente da solo, naturalmente, ma è stato consigliato dagli uomini giusti per raggiungere importanti traguardi. Se è riuscito ad avere successo in tutte le classi a cui ha preso parte, essendo l’unico pilota al mondo in grado di vincere in classe 125, 250, 500 e in MotoGP.

In pochi avrebbero lasciato la Honda, al top della forma, per poter abbracciare un progetto ricco di insidie per i rivali. Le sue imprese sono diventate un simbolo del Made in Italy nel mondo come dimostrato anche nell’ultimo atto del campionato 2021 a Valencia.

Il #46 è stato straordinario nel creare dei brand legati al suo nome, diventando di fatto l’imprenditore di se stesso. Molti hanno cercato di imitare il campione, pur non avendo la piena consapevolezza quanto la personalità di Valentino Rossi sia risultata vincente nel suo percorso professionale.