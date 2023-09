Marquez vuole scrivere la storia “schiaffeggiando” Valentino Rossi: nessuno c’è mai riuscito

Marc Marquez e Valentino Rossi continueranno, a distanza, ad essere rivali. Ecco cosa si è messo in testa l’otto volte iridato della Honda.

Marc Marquez ha ancora il grande obiettivo di lottare per la nona corona iridata. Dopo l’infortunio del 2020 che lo ha estromesso dai piani alti della MotoGP, il #93 ha ancora una voglia matta di raggiungere Valentino Rossi a quota nove. Non vince dal 2019 e tra operazioni alla spalla, diplopia e altri interventi chirurgici il fenomeno di Cervera ha compiuto 30 anni.

La sua Honda non rappresenta più quel bolide perfetto, costruito su immagine e somiglianza delle caratteristiche di guida del Cabroncito, ma una moto con più difetti che qualità. Nel 2023 l’alfiere di punta del team HRC ha ottenuto i primi punti in un GP solo a metà campionato con un dodicesimo posto al Red Bull Ring. Il miglior risultato rimane la medaglia di bronzo nella prima storica SR della top class.

Marquez non può ambire a grandi traguardi, ora come ora, nella casa di Tokyo e nessuno in era MotoGP ha vinto a 31 anni compiuti. I rapporti si sono logorati da tempo. Il centauro più titolato dell’attuale griglia si sta guardando intorno ma le porte nei team factory sono chiuse a doppia mandata. Nel 2024 la squadra ufficiale Ducati ha confermato la coppia italiana, Bagnaia – Bastianini, mentre in KTM sono sotto contratto Brad Binder e Jack Miller. In Aprilia sono confermatissimi gli spagnoli Maverick Vinales e Aleix Espargaró, mentre la Yamaha ha puntato con decisione su Alex Rins come nuovo teammate di Fabio Quartararo.

Marquez potrebbe anche rispettare il ricco contratto che lo lega sino al termine del 2024 con la Honda oppure scegliere di abbracciare la sfida in una squadra satellite. In tal senso Alex ha fatto da apripista, sostituendo il Bestia nel 2023 nella squadra Gresini. I risultati sono stati più che soddisfacenti e i due fratelli si saranno, certamente, confrontati.

Marquez e il pallino fisso Valentino Rossi

Il Dottore ha corso 2 anni in Ducati non riuscendo a strappare nemmeno una vittoria. La Desmosedici di allora non era, minimamente, paragonabile al gioiello di Dall’Igna che ha portato Bagnaia sul tetto del mondo. Valentino ha chiuso la sua carriera nella squadra satellite della Yamaha e, nel 2021, non ha ottenuto, per la prima volta, nemmeno un podio.

Qualora Marquez decidesse di andare in Gresini potrebbe compiere due record che sono mancati al Dottore. Prima di tutto vincere almeno una tappa su una Desmosedici e, di conseguenza, provare a vincere un Mondiale in top class in un team satellite. Nessuno è riuscito in una tale impresa. L’unico ad esserci andato molto vicino è stato Franco Morbidelli, nel 2020, nel team Petronas della Yamaha.

Marc Marquez non avrebbe il materiale ufficiale, come i centauri del team factory e quelli del team Pramac, ma potrebbe metterci del suo per compensare il gap. Se riuscisse a vincere sarebbe uno schiaffo al suo storico rivale che, tra l’altro, con Bezzecchi e Marini presenta le medesime moto nel Mooney VR46. Le motivazioni a MM93 non mancherebbero. Non ci resta che attendere gli sviluppi della vicenda nelle prossime ore.