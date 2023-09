MotoGP, GP India 2023: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP tornerà in pista per il Gran Premio di India al Buddh International Circuit. Ecco gli orari televisivi per seguire tutte le gare del Motomondiale.

I centauri del Motomondiale voleranno in India per il tredicesimo atto della stagione 2023. Si tratterà di una prima volta assoluta sul tracciato indiano. Il Buddh International Circuit, nato a Greater Noida, nella regione Uttar Pradesh, è un tracciato che gli amanti del Motorsport ricorderanno. Le monoposto di Formula 1, infatti, hanno gareggiato nel sito nelle vicinanze di Delhi.

La pista è stata progettata da Hermann Tilke, papà della maggior parte dei moderni circuiti. Il Buddh International Circuit ha ospitato tutte le 3 edizioni del GP d’India di Formula 1 (dal 2011 al 2013), ed ora farà il debutto nel Motomondiale. Dopo diverse problematiche burocratiche la pista è uscita dal calendario già molto folto di F1.

Il circuito è stato costruito su una distanza di 118,97 chilometri. Per i centauri della MotoGP si prevede una gara di 24 giri. Saranno 19 le tornate per la classe di mezzo e 14 per la Moto3. Per i rider della top class vi sarà anche l’impegnativa sfida della Sprint Race. Il rettilineo più lungo è di 1.006 metri. La pista è caratterizzata da 9 curve a destra e 5 a sinistra.

Ai tempi l’ex boss della F1, Bernie Ecclestone, siglò un contratto per costruire il circuito a Greater Noida, alla periferia di Nuova Delhi, con finanziamenti privati. In seguito, dopo le prime edizioni, saltarono gli accordi. L’arrivo del Motomondiale rappresenta una chance importante per l’India che tornerà a respirare la magnifica atmosfera del Motorsport, a distanza di 10 anni dall’ultimo GP di F1.

MotoGP, info e orari del Gran Premio d’India

Pecco Bagnaia, dopo il doppio terzo posto nella SR e nel GP di San Marino, arriverà con un vantaggio importante di 36 punti Jorge Martin. Quest’ultimo è stato in grado di rosicchiargli un po’ di punti, sfruttando la caduta nella tappa del Montmeló. Per fortuna né Pecco né Bezzecchi, terzo in graduatoria si sono fatti male.

In India dovrebbero tornare al top, ma rimarranno molte incognite per quanto concerne la pista. Il peggio è oramai alle spalle per il campione del mondo, Pecco Bagnaia. Quest’ultimo non ha riportato fratture dal terribile crash spagnolo. Brad Binder lo ha investito in pieno, colpendolo sulle gambe, tuttavia sarebbe potuto essere un disastro se fossero transitati anche Bastianini, Zarco, Bezzecchi, Di Giannantonio e Alex Marquez.

Il Bestia è colui che ha pagato le conseguenze più gravi e non ci sarà al Buddh. I centauri non ci hanno mai corso e potrebbero fare una fatica impressionante a trovare l’assetto giusto. Le Ducati, a prescindere da tutto, rimangono le favorite. Per KTM, Aprilia, Yamaha e Honda potrebbe esserci l’occasione di poter strappare un risultato di spessore, sfruttando l’effetto sorpresa.

Orari TV GP India MotoGP su SKY

Venerdì 22 settembre

Prove libere 1

08:15

Prove libere 2

12:30

Sabato 23 settembre

Prove libere 3

07:10

Qualifiche

07:50

Sprint Race

12:00

Domenica 24 settembre

Warm-up

07:45

Gara

12:00

Orari TV GP India su TV8

La diretta delle qualifiche, la diretta della SR e la diretta del GP saranno disponibili anche sul sito internet TV8.it.