Avete visto la nuova fiamma di Marc Marquez? E’ una modella mozzafiato

Marc Marquez sta affrontando un duro periodo in pista, in sella alla Honda in MotoGP, ma nella sua vita privata le cose viaggiano a gonfie vele con una nuova compagna.

Dopo il ritiro di Valentino Rossi lo spagnolo è diventato il vero e proprio simbolo della classe regina. Nonostante da tre anni non sia più in lizza per un titolo mondiale il nativo di Cervera è sempre al centro dei rumor sul suo futuro e per la sua eccitante vita privata.

Marc Marquez ha deciso di rimanere in Honda nel 2024, rispettando il suo contratto. Avevano fatto molto discutere le sue dichiarazioni sui mancati progressi tecnici del bolide della casa di Tokyo, flirtando con il team Gresini Racing di Ducati, oltre che con la KTM. Il Cabroncito alla fine ha preferito rimanere nella squadra che lo ha reso grande, ma già nel 2025 potrebbe decidere di cambiare aria cercando di vincere il suo nono mondiale su di un’altra moto come in passato hanno fatto solo Valentino Rossi e Casey Stoner nell’era MotoGP.

La sua vita è stata sconvolta dai problemi fisici, dettati dalla caduta di Jerez de la Frontera nel 2020 che lo ha costretto a 4 diverse operazioni alla spalla destra, oltre che ai guai alla vista con la visione doppia. Smaltito l’ennesimo riacutizzarsi della diplopia è tornato in piena forma fisica, dopo ulteriori acciacchi nella prima parte di campionato 2023, il pilota ha scelto di guidare con maggiore attenzione senza prendersi ulteriori rischi che potrebbero compromettere la sua carriera.

La nuova ragazza di Marc Marquez

In questa stagione MM93 ha raccolto una medaglia di bronzo nella prima storica Sprint Race di Portimao, sebbene non abbia ancora ottenuto un podio in un Gran Premio domenicale. Lo spagnolo oltre ad essere uno dei migliori interpreti della classe regina è anche un acclamato playboy in Spagna. Il trentenne predilige dei rapporti lunghi e, in passato, è stato legato con modelle bellissime di fama internazionale.

Non ha abbassato i suoi standard con la sua nuova fiamma, chiamata Gemma Pinto. ll nome della ragazza appare più che indovinato, come potrete apprezzare dalla gallery fotografica, in basso. La ragazza spagnola ha un grande seguito sui social, soprattutto da quando si è fidanzata con l’otto volte iridato di Cervera, e nutre un profondo interesse per la moda. Persegue una carriera nell’ambito del fashion e ha già collaborato con importanti brand di fama mondiale.

La ragazza ha vissuto un periodo difficile. A fine luglio è morto uno dei tre fratelli di Gemma, si chiamava Marc e aveva solo 32 anni. La coppia, nella pausa estiva del Motomondiale, si è rilassata in barca, facendo gioire tutti i fan del pilota della Honda. Marc sembra molto felice al fianco di Gemma e i due sono soliti postare anche diverse fotografie sui social media, avendo reso pubblica la relazione.