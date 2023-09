Marc Marquez in KTM? E’ già successo, le immagini che lo “inchiodano”

Marquez avrà la possibilità in futuro di cambiare team e legarsi alla KTM? E’ la domanda che tutti si pongono per il 2025.

Marc Marquez, nel 2024, correrà ancora in Honda. Il pilota ha scelto di non rompere il legame con la casa di Tokyo. Il #93 avrebbe bisogno di risentirsi di nuovo in formissima sul piano tecnico per poter sperare di riottenere un altro titolo mondiale che lo eleverebbe sullo stesso piano numerico di Valentino Rossi.

Per sua sfortuna si è ritrovato, dopo aver tanto faticato a recuperare la forma fisica, in una condizione tecnica che non gli permette di esprimere il suo talento. La RC213V è una moto con più problemi che qualità. Risulta a tratti anche piuttosto pericolosa. MM93 sta provando a concentrarsi sul futuro, non prendendosi rischi eccessivi in questo finale di stagione. Un altro crash potrebbe compromettergli anche il prosieguo dell’annata.

Dopo i tanti drammi patiti sul piano fisico, il pilota di Cervera ha ritrovato una certa continuità. Uno dei suoi problemi principali è iniziato proprio nelle classi minori. Nel 2011 era nel pieno della bagarre per il suo secondo titolo mondiale di fila, dopo quello conquistato in Moto3. Sotto la guida del manager Alzamora Marc debuttò nella classe 125 del Motomondiale nel 2008, ingaggiato dal team Repsol KTM 125cc, con il boss Alberto Puig.

Nel 2009 rimase nel team ufficiale KTM, passato nel frattempo ad avere la Red Bull come sponsor principale dalla Repsol dell’anno precedente. La casa austriaca ai tempi non era presente in MotoGP. E’ entrata solo nel 2017 e Marc era già un campione affermato della casa di Tokyo.

Marquez ai tempi della KTM

Dopo il titolo conquistato con la Derbi RSA 125 con il team Red Bull Ajo Motorsport Marc sfiorò il mondiale di Moto2 al primo anno, ma dovette mollare nel finale per il problema di visione doppia. Il riacutizzarsi della diplopia si è ripresentato. MM93 ha espressamente ricordato quanto abbia sofferto in passato per la problematica della visione doppia.

Un fattore che, non solo gli ha impedito di conquistare il titolo nella classe di mezzo, ma anche di vivere un’esperienza terribile nel 2021 dopo il trionfo di Misano in MotoGP. In seguito, dopo essere rientrato in pista, si è dovuto operare per la quarta volta alla spalla destra, sempre a causa dell’incidente di Jerez de la Frontera.

Il Cabroncito avrebbe bisogno solo di estrema tranquillità ma intorno a sé si è creato un’atmosfera piuttosto rovente. Il centauro, infatti, non è riuscito a elevare il livello della sua RC213V ai vertici, creando solo un’illusione di una possibile ripresa ad inizio anno. Ha visto KTM, Aprilia e soprattutto Ducati evolvere ancora di più. Il terzo posto nella prima storica Sprint Race di Portimao aveva illuso. Tuttavia la caduta e l’infortunio alla mano destra per il crash con Oliveira nel Gran Premio del Portogallo ha rispedito Marc Marquez nella disperazione più totale.

Un eventuale passaggio in KTM gli darebbe nuova linfa in futuro, ma non è detto che la squadra austriaca non punti tutte le sue fiches sul connazionale Acosta, astro nascente della MotoGP.