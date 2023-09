Marquez e l’enigma Honda: ora un compagno di squadra fa un’ammissione

La situazione di Marc Marquez è sempre delicata, anche se la permanenza in Honda pare probabile. Un suo compagno ha una teoria.

La telenovela che vede protagonista Marc Marquez prosegue anche in questi giorni, con la Honda che attende la sua decisione. Prima della tappa di Misano, si è diffusa una voce clamorosa, ovvero quella relativa al suo possibile passaggio alla Ducati del Gresini Racing, lasciando la sua squadra con un anno di anticipo rispetto alla fine del contratto.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso nativo di Cervera, Marc avrebbe già fatto la sua scelta, e la ufficializzerà o in India o in Giappone. Le ultime voci parlano del fatto che potrebbe restare alla Honda, andando a frenare le indiscrezioni precedenti alla tappa italiana che lo davano quasi certamente nel team di Nadia Padovani.

Marquez ha provato la Honda prototipo in chiave 2024 lunedì a Misano, e dalle sue parole si è notata una certa delusione. Lo spagnolo ha detto che i problemi sono semplicemente cambiati, ma che alla fine il tempo sul giro è lo stesso di prima, ed è diverso soltanto il modo di ottenere la prestazione. Di certo, non è quello che il nativo di Cervera stava cercando, e lui sa benissimo come gli anni stiano passando in fretta e non ci sia troppo tempo da poter aspettare.

Il passaggio di Marc in Ducati aumenterebbe in maniera netta l’hype su una MotoGP che è alla ricerca di sé stessa e che ha bisogno di personaggi, ma sembra che questa possibilità stia sfumando di giorno in giorno. Anche un suo compagno di squadra crede che resterà alla Honda.

Marquez, ecco cosa ne pensa Alex Rins

Nel 2024, la formazione della Honda cambierà nel team LCR, dove arriverà Johann Zarco al posto di Alex Rins. Lo spagnolo sarà protagonista in Yamaha al fianco di Fabio Quartararo, mentre come ben sappiamo, non ci sono ancora certezze sul futuro di Marc Marquez e Joan Mir, che corrono per il team ufficiale HRC.

Rins ha riportato la Honda al successo ad Austin, ma poi è incappato in un terribile infortunio ed è assente dal Mugello. Parlando alla stampa, Alex ha parlato della situazione relativa al nativo di Cervera, ed è sicuro che nel 2024 sarà ancora in sella alla RC213V, andando così ad onorare il suo contratto attuale sino alla fine.

Ecco le sue parole: “Ho sentito davvero molte voci di mercato su Marc, soprattutto nelle ultime ore. Secondo me sarà uno shock per tutti, soprattutto per la Honda. Lui ha corso con questa casa per tanti anni, nonostante i tanti infortuni che ha subito, ed il team lo rispetta davvero molto“.

Rins ha poi detto la sua sul futuro di Marquez, ed è pronto a scommettere sul fatto che non si muoverà dalla Honda almeno nel 2024: “Credo che onorerà il contratto che ha con loro, resterà alla Honda per un altro anno, per me sta solo giocando con la stampa, postando quel tipo di video sui suoi profili social“.