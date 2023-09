Leclerc battuto ancora da Sainz: Charles spiega il suo terzo posto

Charles Leclerc chiude terzo le qualifiche di Singapore, e non è per nulla soddisfatto. Ecco le sue parole a fine giornata.

Il Gran Premio di Singapore scatterà con una Ferrari ancora davanti a tutti, e come a Monza sarà ancora una volta Carlos Sainz a guidare il gruppo al via. Girando in 1’30”984 con gomma Soft, lo spagnolo ha beffato per appena 72 millesimi la Mercedes di George Russell, mentre Charles Leclerc è terzo a 79 millesimi.

Il passo imposto dallo spagnolo è stato sensazionale per tutto il fine settimana, e gli ha permesso di replicare quanto già fatto a Monza due settimane fa. Charles ha faticato in questi giorni, ma stava trovando il giro buono proprio nel momento topico. Il monegasco ha però commesso un piccolo errore alla terz’ultima curva, perdendo quei millesimi che gli avrebbero consentito di stare davanti a tutti.

La Ferrari può essere soddisfatta anche perché la SF-23 è stata l’auto migliore in ogni aspetto in queste qualifiche, spiccando sia nel tratto guidato che sui pochi allunghi di Singapore. La Scuderia modenese si conferma la regina delle pole qui a Marina Bay, con Sainz che ha stampato la terza di fila dopo quelle di Leclerc del 2019 e del 2022 (nel 2020 e nel 2021 non si corse da queste parti).

Il passo gara mostrato nella giornata di venerdì ha evidenziato una Ferrari non certo strabiliante, mentre era stata l’Aston Martin di Fernando Alonso a fare la differenza in tal senso. Tuttavia, lo spagnolo scatterà solo settimo, ed è così che il nemico pubblico numero 1 diventa Russell, che è andato molto forte nel long run.

A meno di miracoli, non ci sarà il solito spauracchio delle Red Bull, con Max Verstappen clamorosamente 11esimo ed escluso in Q2, così come Sergio Perez. Le RB19 non sono esistite in questo fine settimana, ed il crollo della qualifica in notturna di Singapore alimenta i dubbi su eventuali problemi legati alle nuove direttive tecniche.

Leclerc, ecco le sue parole a fine qualifica

Charles Leclerc sta soffrendo Carlos Sainz in questa parte della stagione, e questo è un dato di fatto. Dall’Olanda in poi, lo spagnolo pare essere molto più a suo agio con la monoposto, ma non perché essa sia adatta di più al suo stile di guida piuttosto che a quello del monegasco, il complottismo lasciamolo da parte.

Lo spagnolo riesce a tirare fuori il 110% da una monoposto che non è perfetta, mentre Charles spesso commette errori evitabili, come accaduto nell’ultimo tentativo del Q3. Il talento monegasco deve ritrovare sé stesso, e per farlo avrà bisogno di una grande partenza. La pole position in passato non gli aveva portato bene, visto che aveva chiuso due volte dopo le partenze al palo, e vedremo se riuscirà ad avere la meglio sulla cabala. Il suo commento a fine sessione trasuda delusione.

Ecco le sue parole: “Qui è tutto molto difficile per mettere insieme il giro, viste le temperature e la gestione del surriscaldamento delle gomme. C’è sempre da bilanciare tutto, eravamo tutti molto vicini ed anche la Mercedes è stata in zona. Purtroppo mi è mancato qualcosa per guadagnare un paio di posizione, prima e terza piazza in griglia e vedremo cosa riusciremo a fare.

Leclerc ha poi rassicurato sulla gestione gomma, facendo capire di essere ottimista: “Domani ci sarà una grande sfida fisica, fa tanto caldo e c’è molta umidità, ma per ora siamo andati molto bene, non ci aspettavamo di essere così forti qui. Se faticheremo in gara con la gestione della gomma? Non so, mi sembra che siamo stati forti per tutto il fine settimana, per cui spero non ci siano problemi in gara“.