Verstappen meglio di Schumacher ed Hamilton? Il paragone non regge, vi spieghiamo perché

E’ sempre difficile fare paragoni tra epoche diverse, ma Verstappen sta cannibalizzando i campionati di F1 come avevano fatto in precedenza Hamilton e Schumacher.

Michael Schumacher ha conservato un record che è sinonimo della sua fame di vittorie. E’ l’unico driver della storia della categoria regina del Motorsport ad aver vinto 5 mondiali consecutivi. Nessuno, infatti, è riuscito ad eguagliarlo. Ci è andato vicinissimo Lewis Hamilton nel 2021. Senza l’incredibile crash contro le barriere arabe di Nicholas Latifi avrebbe completato la rimonta su Verstappen, salendo ad 8 mondiali, di cui 5 consecutivi in Mercedes.

Sebastian Vettel, dopo aver trionfato in RB dal 2010 al 2013, non riuscì a proseguire la sua striscia di vittorie. Lewis ha avuto vita facile per molti anni, nell’era turbo ibrida, fino al testa a testa del 2021 con Max Verstappen. Quest’ultimo ha avuto una crescita graduale, facendo l’ultimo incredibile step nel momento in cui la RB, insieme alla Honda, gli hanno dato in dote una vettura da mondiale.

L’olandese ha fatto una magia per riuscire a battere Hamilton, al di là di tutte le polemiche scaturite dalla decisione finale dell’ex direttore di gara Michael Masi. Il titolo gli ha dato ancor più certezze, elevandolo ad un livello mai toccato prima da nessun altro pilota nella storia del circus. Nel 2022 il nativo di Hasselt ha segnato il primato di 15 vittorie complessive in stagione, due in più di Michael Schumacher e Sebastian Vettel, rispettivamente nelle epopee in Ferrari e Red Bull Racing.

In questa annata ha stracciato tutti i primati storici, ottenendo 10 trionfi consecutivi. Né Michael Schumacher né l’anglocaraibico della Mercedes, pur guidando monoposto dominanti, avevano mai ottenuto un simili risultati. I calendari sono sempre più ricchi di appuntamenti e questo, inevitabilmente, è un vantaggio per le nuove gen, ma rimanendo in tema RB, Max ha anche superato le 9 sinfonie consecutive di Sebastian Vettel, dieci anni dopo.

Verstappen è già paragonabile a Schumacher ed Hamilton?

Sul piano dei riconoscimenti iridati la strada è ancora molto lunga. Max si appresta a vincere il suo terzo mondiale in carriera. Non farà, probabilmente, troppa fatica a salire a 5 nel biennio successivo, qualora la RB dovesse confermarsi, nettamente, più avanti rispetto a tutte le altre monoposto della griglia. Max potrebbe anche raggiungere Michael a 5 mondiali di fila, ma in seguito il regolamento cambierà e il 2026 potrebbe essere un anno zero, proprio come lo è stato il 2022.

Max Verstappen ha una media vittorie/GP de 26,55%. Michael Schumacher, invece, è fermo ad una media del 29,64%. Lewis Hamilton, fresco di rinnovo sino al 2025, potrebbe ritoccare la sua media spaventosa del 31,79%. L’anglocaraibico, però, insieme al suo team è entrato in una spirale negativa con il passaggio alle auto ad effetto suolo.

Il #44 non ha più avuto in dote una monoposto competitiva per la vittoria. L’ultimo successo è risalente alla tappa in Arabia Saudita del 2021. Da allora Max ha fatto incetta di successi, candidandosi a diventare uno dei driver più vincenti della storia della F1.