Verstappen fa a pezzi Vettel: ora può rubargli il posto d’onore in F1

Ciò che sta compiendo Max Verstappen nel 2023 entrerà, di diritto, nei libri di storia della F1. L’olandese potrebbe stracciare il suo predecessore tedesco in RB.

Dopo aver raggiunto le 10 vittorie di fila, superando Sebastian Vettel e anche uno straordinario cavaliere del rischio italiano, il figlio d’arte di Jos non ha nessuna intenzione di fermarsi. Vorrà continuare a martellare sino all’ultimo atto del campionato ad Abu Dhabi, conquistando tutte le restanti P1.

Dato lo strapotere tecnico della RB19 nulla sembra impossibile per il nativo di Hasselt. Ha raggiunto uno stato di forma che è paragonabile a quello di Michael Schumacher dei tempi migliori in Ferrari. In tanti hanno avuto auto dominanti nel libro della categoria regina del Motorsport, ma nessuno aveva dimostrato una tale fame di vittorie.

I record sono fatti per essere superati diceva, spesso, il Kaiser e i fatti gli stanno dando ragione. L’olandese che ha esordito minorenne in F1 al volante della Toro Rosso, è diventato un uomo infallibile. A quasi 26 anni potrebbe già mettersi nel taschino molti driver della storia, in termini di vittorie assolute. Max è agevolato da calendari dilatati e da una RB, motorizzato Honda, da sogno.

L’alfiere della Red Bull Racing non è nemmeno disturbato da una concorrenza interna. Sergio Perez non si è dimostrato all’altezza del compito. Max è troppo più forte e costante. Il messicano può essere in grado di vincere qualche tappa, ma per arrivare in lizza per la corona dovrebbe essere perfetto ad ogni weekend. Il Checo chiuderà per la prima volta, in carriera, al secondo posto se non commetterà altri errori nei restanti 8 round.

Verstappen, Vettel già nel mirino

Il figlio d’arte di Jos si appresta a festeggiare il terzo riconoscimento iridato della sua carriera, portandosi ad una sola corona dall’altro campione storico del marchio dei tori. Sebastian Vettel vinse, consecutivamente, dal 2010 al 2013, lasciando solo l’illusione ad Alonso di potersi elevare sul tetto del mondo con la Ferrari. Il tedesco, con meno aggressività, sfruttò al massimo le vetture perfette progettare dall’equipe di ingegneri, capitanati da Adrian Newey.

In epoca moderna Verstappen sta facendo lo stesso, cannibalizzando i campionati. Se dovesse vincere i restanti 8 GP del 2023, Verstappen salirebbe a 55 vittorie in F1, con sole 8 pole in più di Charles Leclerc. L’ex teammate del monegasco, ritiratosi nel 2022, ha vinto 53 GP con 57 pole. Max è vicinissimo a diventare il numero 1 indiscusso della storia della Red Bull Racing, salendo ad un numero di trionfi che sarebbe secondo solo ad altri due fenomeni vincitori di 7 mondiali.

Michael Schumacher si è fermato a 91 vittorie, mentre Hamilton ha conquistato 103 gare. L’anglocaraibico della Mercedes ha ancora la possibilità di ritoccare il suo personale record. Max se continua su questi ritmi potrebbe persino puntare a diventare il pilota con il maggior numero di GP vinti della storia. Nulla è precluso ad un campione che è riuscito, anno dopo anno, ad innalzare i suoi standard. Con 8 GP ancora a disposizione, Vettel oramai è nel mirino, ma i prossimi due nomi mettono i brividi.