Sainz ora fa sognare i tifosi Ferrari: è davvero arrivata la svolta?

Reduce dal primo podio stagionale a Monza, Carlos Sainz è convinto di poter continuare a cavalcare un trend positivo. Ecco cosa si è lasciato sfuggire alla vigilia della tappa di Singapore.

Nella scorsa annata Carlos Sainz ha colto un buon terzo posto a Singapore, sfruttando gli imprevisti degli avversari. La Red Bull Racing si è era confermata molto competitiva, ma l’errore del muretto in qualifica aveva privato il campione del mondo olandese di un’agevole pole e, eventualmente, della vittoria. Ne aveva approfittato alla grande Sergio Perez.

Carlos e il Checo sui tracciati cittadini sanno come esaltarsi e potrebbero rappresentare un fattore. Le seconde guide, rispettivamente, di Ferrari e RB devono cercare di chiudere la stagione in crescendo, sebbene siano già stati confermati per il 2024. Sainz ha l’obiettivo di chiudere in classifica davanti al teammate monegasco. Missione che sembrava impossibile dopo la scorsa annata, ma che potrebbe risultare alla portata del madrileno.

Il figlio d’arte del Matador è stato molto costante, come suo solito, sfruttando anche meno avarie tecniche. Tutto quello che doveva accadere negli ultimi anni in Ferrari è quasi sempre avvenuto alla vettura del numero 16. Sta di fatto che la Ferrari non performerà come è accaduto a Monza. Potrebbe, infatti, strappare un buon risultato, ma dovrà tenere sotto controllo il solito Fernando Alonso sull’Aston Martin, oltre alle Mercedes di Hamilton e Russell e ai giovani della McLaren.

La sfida potrebbe essere più aperta del previsto per il podio. In graduatoria la Ferrari è risalita al terzo posto. Il distacco dalla casa di Brackley è di 45 punti. ll tracciato cittadino di Marina Bay, nella città stato confinante con la Malesia, è diventato un classico moderno del campionato. Quest’anno è stato rinnovato con un cambiamento radicale, modificando tutta la zona che va dalla curva da 16 alla 19. La novità potrebbe aiutare la SF23 a cogliere un buon risultato.

Le parole di Carlos Sainz

Il #55 potrebbe esaltarsi su un tracciato di alto carico aerodinamico. Occorrerà non scaldare troppo le componenti principali della vettura, a partire dalla PU, sebbene venga sfruttato al massimo solo per poco più del 50% del giro. L’impianto frenante è molto più sollecitato con 20 secondi di pressione ad ogni giro. La prima edizione del 2008 continua a far discutere gli appassionati per il noto crashgate della Renault.

Ecco cosa sta pensando di fare Felipe Massa per ottenere un successo giudiziario che avrebbe del clamoroso. Il tracciato si presenterà in modo diverso d’ora in avanti. La lunghezza è scesa a 4.940 metri e quindi è previsto un giro extra, 62 anziché 61. I sorpassi potrebbero essere più agevoli del previsto con il nuovo tratto. Almeno questo è quello che sperano i fan della F1.

Alla vigilia dell’appuntamento, Sainz ha dichiarato: “Solo negli ultimi fine settimana siamo riusciti a far combaciare tutto e si vede dai risultati. L’obiettivo è continuare così, ma qui con le pista ad alto carico e curve lunghe non sarà facile. In alcuni casi le cose non sono andate come ci sarebbe piaciuto e per questo abbiamo cambiato pacchetto di GP in GP“.