Sainz sfottuto pure sui social dalla nota azienda: attacco atomico allo spagnolo

Carlos Sainz è finito nell’occhio del ciclone, nonostante una buona prestazione a Monza. Ecco cosa è accaduto sul web.

E’ paradossale che Carlos Sainz sia sotto attacco anche quando è protagonista di uno dei suoi migliori weekend da quando veste la tuta rossa. Sempre, costantemente, davanti al teammate vincitore nel 2019, in tutte le sessioni, ha fatto un netto step in avanti sul giro secco. In qualifica il figlio d’arte del Matador, pur senza la scia di Leclerc, ha strappato una pole da applausi.

L’esultanza, forse, è stata un po’ esagerata ma va anche detto che in carriera il madrileno ha siglato appena 4 partenze al palo. La gioia, davanti al pubblico di casa, è giustificata. Il #55 ha alzato un dito al cielo, come se avesse già trionfato nella gara domenicale. Sfortunatamente per i fan accorsi sul tracciato brianzolo la corsa è stata un’altra storia. Nei primi 15 giri Carlos è stato caparbio a tenersi dietro il bicampione del mondo, Max Verstappen.

L’olandese era, naturalmente, concentratissimo per l’ottenimento del decimo trionfo di fila. Un risultato mai ottenuto da nessun pilota nella storia della F1. Carlos ha chiuso con grande cattiveria tutti i varchi, ma sul più bello ha commesso una sbavatura che è costata carissimo. A molti il confronto ha subito riportato alla mente il duello del 2019 tra Leclerc e i driver della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

In quel caso il prodotto dell’Academy Ferrari sfruttò alla grande il potenziale della SF90, con una velocità di punta da paura, per strappare il secondo successo personale nella categoria regina del Motorsport. Sainz già pregustava quel momento fantastico, ma è stato costretto ad un bloccaggio alla prima variante che ha spalancato la chance più grande alla Roggia per l’olandese.

Sainz, la presa in giro di Ryanair

Sainz, dopo essere stato sverniciato da Verstappen, si è dovuto difendere dagli attacchi anche di Perez e Leclerc. Il messicano della Red Bull Racing ha fatto valere una velocità superiore, mentre Leclerc ci ha provato, sfruttando il maggiore grip delle mescole meno usurate. La lotta tra i ferraristi ha riacceso l’animo sopito dei fan.

Sainz ha tenuto duro e dopo essere stato scavalcato, lasciando tutti con il fiato sospeso, è riuscito a recuperare la sua terza posizione. Sul podio è stata grande festa per lui e anche per i due Red Bull Racing che hanno festeggiato la quattordicesima vittoria consecutiva nel 2023, record assoluto nella storia della F1. Per Sainz, invece, la consolazione di aver rinforzato la sua quinta piazza in graduatoria.

Only race he can win https://t.co/tiExzbSRLe — Ryanair (@Ryanair) September 4, 2023

Sui social, però, è apparsa una immagine che sta facendo discutere. Il pilota è stato sbeffeggiato dalla nota compagnia aera low cost per il fatto di non essere riuscito a salire sul primo gradino. Ryanair non è nuova ad una politica di attacco gratuito, ma stavolta non si intravede nessun umorismo. Sainz ha fatto il massimo su una SF23 piuttosto debole nel confronto con la RB19, strappando comunque il primo podio domenicale.