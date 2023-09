Come scalare la marcia in curva? Ecco l’errore da non commettere in auto

Per chi guida, per la prima volta, un’auto con cambio manuale gli imprevisti risultano tantissimi. Vi sono dei trucchetti per non combinare disastri.

Guidare, così come tante altre attività, può essere semplice o, per alcuni, difficile. In teoria le auto sono realizzate per rendere agevole la vita degli automobilisti. Tutti possono imparare a guidare, salvo disabilità, tuttavia la maggior parte commette ancora errori gravi alla guida dopo anni. Non a caso le vetture automatiche sono divenute vendutissime, anche alle nostre latitudini.

Per chi non ha esperienza alla guida occorre imparare delle banali tecniche che possono rendere, decisamente, meno affannosa e pericolosa la guida. Prima di tutto, il primo consiglio è imparare a guidare, acquisendo esperienza sulla medesima vettura. Solo dopo del tempo vi suggeriamo di balzare su altre tipologie di vetture. Imparerete a cambiare marcia quasi in automatico, senza nemmeno più guardare il contagiri.

Tutto varia da auto ad auto, ma solitamente, raggiunti i 2000 giri potrete inserire la marcia superiore. Vi basterà, ad un certo punto, ascoltare cosa vi dice il vostro motore. Quando raggiunge un suono acuto è il momento di cambiare marcia. Quando, invece, la vettura tende a rallentare e non riesce più a aumentare la velocità, è arrivato il momento di scalare.

Auto, la corretta scalata di marcia in curva

La marcia va scalata quando l’auto prende velocità e dovete rallentare, senza necessariamente usare il pedale del freno. Una skill che dovrete acquisire sarà legata all’uso corretto del freno motore. Si tratta di un sistema molto utile in discesa, ma anche nel traffico, preservando l’usura del vostro impianto e delle pastiglie.

Di base meno usate i freni è più dureranno, ma questo non dovrà compromettere la vostra guida corretta. Per rallentare nel modo corretto, scalando le marce, bisogna premere a fondo la frizione senza frenare né accelerare e scalare, scendendo alla marcia appena inferiore. Rilasciando la frizione avrete la sensazione che l’auto inizierà a rallentare.

A quel punto per ingranare la marcia quando l’auto prende velocità, bisogna spingere sempre fino in fondo il pedale della frizione e inserire la marcia successiva. Se vi occorre rallentare prima di una curva, è necessario scalare di marcia anziché rilasciare semplicemente il pedale dell’acceleratore. La tecnica opportuna vi spingerà a scalare marcia prima di immetterti nella curva, non durante la sua esecuzione.

Una volta usciti dalla traiettoria della curva potrete, serenamente, riprendere velocità, aumentando di marcia. L’auto non deve mai risultare instabile in curva. Si tratta solo di rispettare anche alcuni passaggi fondamentali. Più esperienza di guida acquisirete e più risulterà tranquillizzante affrontare qualsiasi tipo di superficie. Prima di una salita occorre inizia a scalare già diversi metri prima di affrontarla, fino ad arrivare alle marce più basse.

Questo concetto è valido anche per quanto riguarda la frenata mediante l’utilizzo del pedale. Quando si guida in curva, infatti, la macchina non deve mai sbandare, al contrario di quello che succede durante una frenata. Se vi doveste fermare, con calma, vi consigliamo di ripartire con la prima marcia senza andare nel panico.