Auto elettriche, è la preferita dagli italiani: risultato a sorpresa

Le auto elettriche fanno vedere qualche buon segnale anche in Italia, con un marchio che domina la scena. Ecco la classifica.

Oggi vi parleremo del mercato delle auto elettriche, che in Italia non hanno mai raggiunto risultati da record, ma che pian pianino stanno iniziando a fare dei passi in avanti anche da noi. Il dominio, come vedrete, è di un solo marchio, con tutti gli altri lontani anni luce.

Le auto elettriche non convincono ancora pienamente i consumatori, ma con gli incentivi e con i prezzi di alcuni modelli che stanno scendendo si può invertire il trend. A questo punto, andiamo a vedere quali sono stati i modelli più venduti nel mese di agosto, con alcune piacevoli sorprese.

Auto elettriche, ecco le più vendute in Italia

Il mercato delle auto elettriche sembra iniziare a muoversi, e pare che il mese di agosto sia stato molto positivo in tal senso in Italia. Pensate che nel mese che si è appena concluso ne sono state immatricolate 79.756, facendo registrare un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2022, un risultato non da poco.

Tuttavia, c’è anche un confronto meno positivo da svolgere, ed è quello che riguarda il fatto che ci sia ancora un 10,6% in meno di vendite rispetto ad agosto 2019, ovvero l’ultima estate precedente al Covid-19. Tuttavia, i dati sono in generale positivi, con la conquista di una quota di mercato del 5%, superando il 4,1% delle ibride Plug-in.

Per quello che riguarda la classifica, il dominio è riservato alla Tesla, con la Model 3 che si conferma la più venduta tra le auto elettriche. Pensate che nel periodo di agosto ne sono state vendute ben 1.192, ed al secondo posto c’è un’altra vettura che fa parte della compagnia di Elon Musk.

La piazza d’onore va infatti alla Tesla Model Y, ed i due modelli che sono al vertice sono quelli meno costosi offerti nella gamma. La casa californiana sta lavorando sodo sugli sconti ai suoi modelli, ed i risultati sono davvero evidenti. La Model Y ha totalizzato 931 immatricolazioni, mentre dietro di lei c’è il vuoto.

Pensate che il terzo modello più venduto è stata la Renault Megane, che non è andata oltre le 172 immatricolazioni. La prima italiana in classifica è la Fiat 500e a quota 135. La casa di Torino sta puntando molto sulle emissioni zero, ma ancora non c’è modo di competere con la Tesla.

Quinta posizione per la Smart Fortwo, a quota 129, mentre fatica a decollare l’Audi, solo sesta con il SUV Q4, di cui sono state registrare 114 immatricolazioni. Segue a quota 108 la Dacia Spring, che pur essendo la EV meno costosa sul mercato di certo non compete per i primi posti, e ne sono state vendute 108.

Gli ultimi posti della top ten vanno alla Ford Mustang Mach-E, a quota 106, seguita dalla BMW iX1 a quota 90. Decimo posto con 74 auto vendute per la Hyundai Kona, il che significa che ai primi dieci posti c’è solo una vettura italiana. Questo dato non può non allarmare le case nostrane.