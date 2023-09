Shock durante la gara, la Ferrari prende fuoco: la clip è agghiacciante

Un ex pilota di F1 ha avuto un terribile problema a bordo di una vecchia Ferrari, che ha fatto una brutta fine. Immagini terribili.

Oggi vi parleremo di un episodio molto negativo che ha coinvolto una Ferrari, che ha rischiato di finire distrutta in un incendio, avvenuto durante una gara in pista. Al giorno d’oggi, le fiamme non sono più abituali nel motorsport, dal momento che sono stati trovati tanti modi per sedarle non appena ci sia un qualche problema.

La vettura di Maranello coinvolta, tuttavia, risale a tanti anni fa, ed era molto difficile prevedere che potesse accadere un qualcosa di questo tipo. La Ferrari era guidata da un ex pilota di F1, e va detto che anche lui ha avuto grandi meriti nell’evitare un qualcosa di molto brutto.

Il protagonista di questa sfortunata vicenda è il pilota indiano Karun Chandhok, vale a dire un ex F1 che corse poco più di un decennio fa con la dimenticata HRT, restando sempre nelle retrovie. Il pilota indiano è da anni un apprezzato commentatore del Circus per “SKY Sports F1 UK“, ed ha sfruttato il fine settimana “libero” prima di partire per Singapore per mettersi al volante di una storica Ferrari.

Stiamo parlando della splendida 250 GTO, una delle Rosse più belle della storia, spesso venduta all’asta per decine di milioni di euro. Nella foto abbiamo inserito un modello di colore rosso, ma come potrete vedere dal video postato in basso, vedrete che il meraviglioso gioiello coinvolto era di colore grigio, ma di certo non ha avuto un destino felice.

Chandhok ha preso parte al Goodwood Revival, una gara dedicata ad auto d’epoca che si svolge nel luogo che ospita la splendida manifestazione, disputata nel mese di luglio. Questa gara si corre dall’ormai lontano 1998, con auto coinvolte che devono essere state prodotte tra il 1948 ed il 1966, altrimenti non si viene ammessi alla gara. Il video è davvero impressionante, ed inquadra la 250 GTO che sta uscendo da una curva, quando accade qualcosa di terribile e di imprevedibile.

Infatti, la Ferrari ha preso fuoco uscendo da una curva, innescando anche una sorta di effetto pendolo. Il pilota indiano, e di questo gli va dato atto, è stato strepitoso nel tenere la vettura in pista senza andare a sbattere, per poi parcheggiarla subito in una zona sicura, e permettere l’intervento dei commissari che hanno potuto spegnere l’incendio.

L’immagine è davvero pazzesca, e per ora è impossibile dire esattamente a quanto possano ammontare i danni. Inoltre, non è stato neanche stabilito quale sia stato il problema, e siamo sicuri che i responsabili della gara si stiano già impegnando nel condurre indagini approfondite, per poi rendere note le causa dell’incendio.

Scary moment for @karunchandhok minutes ago @goodwoodrevival in the iconic GTO 🔥

Most importantly just really glad he's ok but I have to say that save, car control and presence of mind to quickly get it off circuit and onto the grass was IMPRESSIVE👏🏼🫡

We thought we were done… pic.twitter.com/vnPfK7KxGd

— Suhail Chandhok (@suhailchandhok) September 9, 2023