MotoGP, Marquez e quel record nel mirino: per Valentino Rossi sarebbe una beffa

L’otto volte iridato, Marc Marquez, ha diversi obiettivi nella testa in vista del 2024. Il suo eterno rivale continua a rappresentare una ossessione.

Sebbene Valentino Rossi si sia ritirato nel 2021, dopo una stagione avara di soddisfazioni nel team satellite Yamaha, per Marc Marquez rimane ancora il punto di riferimento in vista di un 2024 che lo spingerà a dare il 100% per raggiungere degli obiettivi che, in questo campionato, non sono più alla portata.

Il centauro di Cervera ha subito ulteriori infortuni che lo hanno subito estromesso dalla lotta a titolo mondiale. Pure se il Cabroncito fosse stato bene a livello di salute la sua Honda RC213V non avrebbe comunque consentito di tenere il passo delle Ducati Desmosedici, ma più in generale anche di tutte le altre moto europee.

La casa di Tokyo è crollata in una crisi senza precedenti e si sta contendendo con la Yamaha il triste scettro di fanalino di coda della graduatoria. Si tratterebbe di un risultato terribile dopo la già deludente annata 2022.

Non a caso Marc Marquez ha dichiarato che sta prendendo in considerazione una dinamica che non avrebbe mai potuto immaginare nel corso della sua carriera professionale. Il centauro della Honda sembrava destinato a chiudere la sua carriera professionale in HRC, ma a quanto pare sono arrivate proposte che lo hanno fatto vacillare.

Alla vigilia di Misano si è già fatto un grosso parlare del possibile passaggio di MM93 al fianco di suo fratello Alex in Gresini. Alex si è trovato alla grande nel 2022, conquistando anche i primi podi con la Desmosedici. Marquez non avrebbe il materiale tecnico dei piloti del team Factory e di quelli Pramac, tuttavia potrebbe puntare ad una serie di record sensazionali.

Marc Marquez mette Valentino Rossi del mirino

La prima grossa motivazione per Marc sarebbe quella di lottare per il titolo mondiale, sue due moto diverse, a distanza di 5 anni dall’ultima volta in cui è salito sul tetto del mondo. Nessuno di era MotoGP è riuscito a vincere un mondiale a 31 anni e lo spagnolo il compirà il prossimo 17 febbraio. Vincere, inoltre, con la casa di Borgo Panigale avrebbe un sapore dolcissimo per il catalano, dato che il Dottore non riuscì ad agguantare neanche una P1 in un biennio avaro di soddisfazioni.

Un trionfo mondiale darebbe la possibilità di risultare anche più forte del prodotto più vincente dell’Academy di Valentino Rossi, ovvero Pecco Bagnaia, che riceverà nella squadra ufficiale il materiale tecnico migliore.

Per Marquez significherebbe poi eguagliare a quota 9 mondiali il rivale di Tavullia e porsi nelle migliori condizioni possibili per il futuro in vista di quel decimo sigillo mondiale che rimarrà sempre il cruccio più forte nella testa del campione della Yamaha, dopo quanto avvenuto nel 2015.

A distanza di anni i centauri migliori della storia della MotoGP continuano a sfidarsi a distanza. C’è solo grande attesa per l’annuncio dell’eventuale passaggio alla squadra satellite Gresini che ha già portato in alto Enea Bastianini nella passata stagione.