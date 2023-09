Marquez verso la Ducati? L’indiscrezione che può cambiare tutto

Marc Marquez ha un contratto che scadrà a fine 2024 con la Honda, ma ora ci sono delle voci pronte a sconvolgere il paddock.

Il futuro di Marc Marquez è ancora incerto, nonostante un contratto con la Honda, da 12,5 milioni di euro a stagione, che andrà in scadenza alla fine del 2024. Sulla carta, il nativo di Cervera dovrebbe restare con la casa nipponica, ma nelle ultime ore stanno emergendo delle novità interessanti sulla questione.

Marquez è stanco di questa situazione, ed ha dichiarato, dopo la gara di Barcellona, che la RC213V continua ad allontanarsi dal vertice invece che farsi sotto, e la cosa non può che preoccupare in chiave futura. A questo punto, diamo un’occhiata alla nuova indiscrezione che fa già clamore.

Marquez, ecco perché la Ducati è possibile

Secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, ci sarebbero diversi indizi che potrebbero indirizzare Marc Marquez verso la Ducati, già dal 2024. Ovviamente, non parliamo del team ufficiale, per il quale le porte sono chiuse, così come per le altre due squadre più competitive, ovvero il Mooney VR46 Racing Team e la Pramac, che avrà le altre due moto factory.

La squadra di Valentino Rossi ha già confermato Marco Bezzecchi e Luca Marini, ed inoltre, visti i trascorsi che ci sono stati tra il “Dottore” ed il nativo di Cervera, è chiaro come i due non potranno mai legarsi sul fronte professionale. Per ciò che riguarda il team di Paolo Campinoti, la sella di Johann Zarco si è liberata in queste settimane, dal momento che si sposterà alla Honda del team di Lucio Cecchinello.

Tuttavia, pare ormai certo l’approdo di Franco Morbidelli al fianco di Jorge Martin, e ciò significa che l’unica squadra libera è il Gresini Racing, ovvero l’unica, di marca Ducati, che non ha ancora vinto una gara, ma che comunque lo scorso anno ne portò a casa ben quattro con Enea Bastianini.

La sella di Alex Marquez è già confermata, ma c’è un alone di mistero sulla seconda moto. Fabio Di Giannantonio, a meno di cambiamenti clamorosi, non sarà confermato, dal momento che non ha mai convinto pienamente, ottenendo solo una pole position lo scorso anno al Mugello, ma senza mai avvicinarsi alla zona podio e riuscire a stare nel gruppo dei primi.

Due candidati a quella sella, come Tony Arbolino e Jake Dixon, i quali hanno rinnovato con le loro squadre in Moto2, ovvero Marc VDS ed Aspar. Morbidelli, come detto, è stato indirizzato verso la Pramac, e ciò fa capire che quella di Marc potrebbe essere un’alternativa ancora al vaglio, considerando anche il silenzio dei vertici del team Gresini, che potrebbe seriamente schierare al via della stagione 2024 i fratelli spagnoli.

Riguardo alla scelta dei piloti, il team manager di Ducati Corse, ovvero Davide Tardozzi, ha recentemente dichiarato: “Nel caso di Gresini, sono loro a decidere i piloti, noi al massimo possiamo dare un nostro consiglio“. Dunque, le possibilità di vedere Marc su una moto di Borgo Panigale sembrano aumentare.