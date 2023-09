Che differenza c’è tra benzina e gasolio? Ecco in cosa si distinguono

La benzina ed il gasolio sono le alimentazioni più usate sulle nostre auto, ed ora vi parleremo delle differenze tra di loro.

Uno dei temi più chiacchierati del momento è il passaggio all’elettrico su cui tutti i marchi stanno puntando. Infatti, l’obiettivo è quello di eliminare del tutto i motori a benzina ed a gasolio, che in Europa saranno del tutto banditi per vendita e produzione a partire dal 2035.

La benzina ed il gasolio sono ancora i combustibili più utilizzati, e nelle prossime righe, cercheremo di capire quali sono le differenze tra i due. Il gasolio ha dalla sua una migliore efficienza, ma la “verde” offre alcuni vantaggi in diversi elementi. Ecco cosa cambia di preciso.

Benzina, ecco in cosa differisce con il gasolio

La benzina ed il gasolio hanno qualcosa in comune, ovvero entrambi sono derivati dalla lavorazione del petrolio. Inoltre, vengono preparati con un procedimento simile secondo quanto riportato da “mondo-motori.it“, ma è chiaro che tra di loro ci siano delle differenze enormi, che ora andremo ad analizzare.

La benzina è un liquido più leggero, che si ottiene tramite la distillazione subito dopo la separazione dei gas. Il gasolio è invece molto più pesante, e nella colonna della distillazione la troviamo un gradino più in basso rispetto all’altro combustibile. Invece, per ciò che riguarda la chimica, la benzina è composta da idrocarburi volatili, e se viene lasciata all’aria aperta, una parte di essa può finire per evaporare.

Il gasolio è invece più denso ed oleoso, ed alle basse temperature gela, insomma, ha un comportamento opposto. La benzina è inoltre molto più infiammabile rispetto al gasolio, ed ora affronteremo invece il discorso che riguarda l’ambiente, con entrambi i tipi di combustibile che in questo momento sono nell’occhio del ciclone.

Si può concludere come il gasolio sia più inquinante rispetto alla benzina, ed infatti ci sono molte discussioni riguardo ad uno stop totale dei motori diesel nel centri abitati delle grandi città. Inoltre, la benzina può avere alcune varianti green, grazie all’utilizzo ed al mescolamento con materiali più ecologico, mentre per il gasolio ciò è impossibile.

Un vantaggio importante del gasolio sono i minori consumi, anche se le auto a gasolio, in fase di acquisto, sono più costose. Entrambi sono comunque ben messi sul fronte delle prestazioni, in confronto, ad esempio, a metano e GPL, anche se sono destinati a sparire in futuro.