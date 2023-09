Addio Tesla, la scelta è irrevocabile: stentano tutti a crederci

Gravi problemi ancora una volta in casa Tesla, con il colosso statunitense che ora vive un momento davvero molto complicato.

Negli ultimi anni non ci sono dubbi sul fatto che l’azienda automobilistica che ha saputo crescere sempre di più sia stata la Tesla. La società texana ha dimostrato infatti di poter tenere il passo delle grandi aziende europee e non solo, con la scelta di lanciarsi nel mercato dell’elettrico che è stata geniale.

Ciò che ha reso grande la Tesla è stata sicuramente l’intelligenza nel saper anticipare i tempi. A inizio Duemila infatti erano in pochissimi a credere al fatto che questo avrebbe potuto rivelarsi un progetto vincente, ma alla fine l’elettrico ha iniziato a spopolare.

La Tesla dunque, nel momento in cui la maggior parte delle aziende doveva ancora capire in che modo si potesse essere leader nel settore, si trovava già avvantaggiato e pronta a mettere in crisi tutti gli altri.

Non sono però mancati i problemi in casa Tesla, soprattutto per quanto riguarda la scelta tecnologica di varie vetture. La casa texana, dopo essere stata la prima che ha deciso di puntare seriamente sull’elettrico, è stata anche la prima che ha deciso di creare delle auto che si possano guidare da sole.

Si tratta di un progetto davvero incredibile e soprattutto molto ambizioso. Solo pochi pensano infatti che tutto ciò possa concretizzarsi, anche se va detto che ci sono già i primi prototipi di altissimo livello.

La Tesla dunque è sempre attenta al miglioramento delle proprie auto e soprattutto non vuole di certo restare indietro per lo sviluppo tecnologico. Proprio per questo i suoi progetti sono segreti e se qualcuno li rivela fa davvero una brutta fine.

Pioggia di licenziamenti in Tesla? Colpa della Cybertruck

Una delle automobili in assoluto più attese nel mondo Tesla è la Cybertruck. Quest’ultima farà sicuramente impazzire il pubblico grazie alle sue caratteristiche uniche nel proprio genere, dato che nessun’auto ha un design del genere.

Di recente però sono giunte delle foto nelle quali si vedevano delle Cybertruck coperte all’interno della Giga Factory della sede centrale in Texas. Questo è stato un gesto che non è per nulla piaciuto alla società e infatti è stata presa una decisione drastica.

Tutti coloro che hanno contribuito alla diffusione delle immagini nelle quali si poteva vedere la Tesla Cybertruck in anteprima verranno licenziati. Si tratta di una decisione che fa davvero molto discutere, soprattutto perché lascerà senza lavoro tante persone.

A parlare in modo chiaro è stata una mail che è giunta a tutti i dipendenti.” Il team CT rilascerà dei pass e degli adesivi personali in modo tale da poter perfezionare la sicurezza dell’azienda in merito a possibili video e fotografie”. La Tesla dunque non ha preso per nulla bene l’anteprima della Cybertruck.

Nel caso in cui qualcuno dovesse sgarrare ancora una volta scatterà il licenziamento, con questi particolari adesivi che permetteranno di risalire al responsabile in caso di diffusione. In Texas dunque sono tutti avvisati e la Tesla non ha intenzione di fare sconti a nessuno, nemmeno ai suoi dipendenti storici.