Superbike Magny-Cours, Gara 2: Bautista si riprende lo scettro, mondiale sempre più vicino

Gara 2 della Superbike sullo storico circuito di di Magny-Cours ha visto protagonista ancora i magnifici 3: Bautista, Rea e Razgatlioglu dopo la spettacolare vittoria di ieri del fenomeno della Yamaha.

La Ducati è partita con l’obiettivo di rifarsi dopo il decimo posto di ieri di Alvaro Bautista. Dopo il break estivo lo spagnolo non ha cominciato con il suo solito piglio, ma il vantaggio in classifica sugli inseguitori è enorme. In Gara 1 il promesso sposo della BMW, Toprak Razgatlioglu, ha trionfato senza lasciare scampo nemmeno a Rinaldi, teammate di Bautista.

Lo spagnolo ha avuto seri problemi in Gara 1. Si è rivisto in gran forma anche il futuro pilota della Yamaha, Jonathan Rea, nonostante una Kawasaki non all’altezza delle rivali. Dalla prima casella è partito male il poleman turco della Yamaha, davanti a Bautista. Quest’ultimo è scattato come un fulmine e si è preso di prepotenza la prima posizione in curva 1.

Rea si è portato al secondo posto e ha provato subito l’attacco al campione del mondo della Ducati. Toprak è stato guardingo dopo aver perso due posizioni, trovandosi davanti al teammate Locatelli. Danilo Petrucci ha guadagnato diverse posizioni, portandosi al quinto posto. Rinaldi e Bassani si sono dati battaglia per la sesta piazza. I primi tre hanno provato l’allungo, avendo un ritmo, nettamente, superiore rispetto al resto del gruppo.

Petrucci ha cercato di tenere il passo del terzetto, ma si è dovuto guardare alle spalle poi da Rinaldi, Locatelli, Bassani e Baz. Razgatlioglu ha messo nel mirino il pluripremiato campione della Kawasaki. Al giro 17 è stata interrotta la gara. E’ crollato al suolo Lecuona sulla Honda. Non vi sono state conseguenze fisiche ma chi ha rischiato di farsi, seriamente, male è il rider Aegerter. Quest’ultimo è rimasto a terra dopo un contatto con Redding. Per fortuna i piloti si sono rialzati sulle loro gambe e si sono allontanati da curva 5.

Superbike, duelli infuocati a Magny Cours

Dopo l’interruzione della corsa per il crash di Aegerter e Redding, i piloti hanno ripreso con una nuova partenza. Bautista dalla prima casella è stato bravo a tenersi stretta la prima posizione, davanti ai due storici rivali di Kawasaki e Yamaha. Il centauro spagnolo ha danzato sulla V4 Panigale. Dietro i primissimi c’è stata una situazione un po’ convulsa. Toprak al giro 17 ha superato Jonathan, promesso sposo Yamaha nel 2024.

Il turco in frenata è, assolutamente, un fenomeno e riesce a compensare la mancanza di velocità di punta. Bautista ha un evidente vantaggio tecnico con una Rossa da sogno. Dopo il trionfo di Gara 1, Toprak ha messo nel mirino Alvaro. Quest’ultimo ha abbassato i ritmi e ha guadagnato un po’ di vantaggio rispetto a tutti gli altri centauri.

Toprak è stato costretto, nell’ultima fase di gara, a guardare più indietro che avanti. Rea si è rifatto sotto e lo ha riscavalcato. Bautista è scappato via ad oltre 5 secondi, gestendo con estrema rilassatezza l’ultima parte di gara 2. Il turco ha risorpassato il nord irlandese, dando spettacolare. Alle spalle dei primi 3 Locatelli e Petrucci si sono dati battaglia per la quarta piazza. Bautista ha vinto davanti a Razgatlioglu e Rea. Mondiale Superbike sempre più vicino.