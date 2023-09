Quanto dura un motore Alfa Romeo: il dato che sconvolge tutti

L’Alfa Romeo vive un momento di grande forma, ma molti temono per l’affidabilità. Ecco quanto dura un loro motore.

Il marchio Alfa Romeo è sotto l’attenzione di tutti, visto che ha appena svelato la splendida 33 Stradale. La casa del Biscione, dopo una lunga attesa, ha messo al mondo la nuova supercar, dal valore di circa 1 milione di euro, che è stata realizzata in soli 33 esemplari, tutti già venduti ancor prima della produzione.

Infatti, le consegne ci saranno nel 2026, ma l’auto non cambierà dal punto di vista del design, con i clienti che potranno scegliere se averla con motore V6 biturbo a combustione o elettrica. Secondo quanto emerso, la gran parte della clientela ha optato per il motore termico, il che la dice lunga su questa guerra con le emissioni zero.

L’Alfa Romeo sta crescendo in termini di vendite e sta tornando ai livelli dei vecchi tempi, ed ora andremo a fare un’analisi su quella che è la durata dei loro motori. Rispetto al passato, le cose sono molto cambiate, ed il marchio del Biscione non ha più molti problemi di affidabilità.

Alfa Romeo, ecco quanto può durare un motore

Rispondere con esattezza sulla durata di un motore dell’Alfa Romeo, così come per ogni altra auto, è molto difficile, ma ci teniamo subito a sfatare un vecchio mito. Secondo alcune analisi recenti, svolte anche da grandi agenzie straniere, risulta come la qualità del marchio del Biscione sia nettamente migliorata rispetto al passato.

Spesso sentivamo parlare di problemi di affidabilità che riguardavano la casa di Arese, ma le cose sono molto cambiate rispetto al passato. Per quello che riguarda i motori, le loro durate sono aumentate e di parecchio nel corso degli ultimi anni, anche se con tutta questa elettronica spesso vengono segnalati dei problemi che, in fin dei conti, poi non sono reali, ma ciò accade su qualsiasi auto moderna.

In base a quanto scovato in rete, è emerso come un motore dell’Alfa Romeo possa durare senza dare problemi per circa 300-400 mila chilometri, anche perché oggi c’è un dato che accomuna tutti i tipi di vetture. Infatti, non ci sono più quelle differenze di una volta tra motori diesel e benzina, tutti sono in grado di offrire la stessa prestazione e la stessa affidabilità, indipendentemente da quella che è la loro alimentazione.

Anche le auto sportive possono contare su un’ottima affidabilità, che non si discosta troppo da quelle tradizionali. Ovviamente, vetture come la Giulia Quadrifoglio, la Stelvio Quadrifoglio o la neonata 33 Stradale possono aver bisogno di più manutenzione, visto che montano motori che hanno potenze superiori ai 500 cavalli, ma ciò non cambia di molto la situazione.

Nel 2024 farà il proprio debutto il B-SUV elettrico, ovvero la prima creatura ad emissioni zero della casa del Biscione. Sarà curioso vedere come risponderà sul fronte della qualità e dell’affidabilità, visto che parliamo di una tecnologia del tutto nuova per la casa di Arese, che comunque sfrutterà il know-how delle altre case del gruppo Stellantis, in attesa di sviluppare al meglio i propri powertrain elettrificati.