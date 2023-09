Marc Marquez “copia” Valentino Rossi: l’idea è da non credere

Marc Marquez si trova in clamorose difficoltà in sella alla Honda RC213V. La soluzione potrebbe essere, in futuro, simile a quella concepita dal rivale Valentino Rossi.

Le strade di Valentino Rossi e Marc Marquez potrebbero intrecciarsi, ancora una volta, in una nuova veste. Gli anni in cui i due avversari si sfidavano in pista sono terminati da un pezzo, a causa degli infortuni del Cabroncito e del ritiro del Dottore al termine del 2021. Oggi la dimensione di entrambi è piuttosto inconsueta.

L’ex centauro di Tavullia si sta cimentando sulle quattro ruote a bordo di una BMW nel campionato Fanatec GT. Marquez, invece, dopo essere entrato ed uscito dalle sale operatorie non ha più trovato la giusta continuità in sella alla sua Honda. Non solo non ha ottenuto risultati di spessore in MotoGP, ma è terminato nelle ultime posizioni della graduatoria.

Per molti addetti ai lavori non tornerà più a volare nello stile funambolico che caratterizzava la sua guida negli anni migliori. Per altri dovrebbe solo cimentarsi su un’altra moto e, nelle ultime ore, si è parlato di un possibile passaggio in Ducati, nel team Gresini, dopo molti rumor sulla KTM. In ogni caso, senza troppi proclami, Marquez ha bisogno di risentirsi Marquez e di trovare una soluzione ai suoi problemi.

Marquez alla Valentino Rossi?

Marc ha una posizione economica tale che potrebbe anche farsi da solo un team. Valentino Rossi c’ha pensato nell’ultima fase della sua carriera e, alla fine, ha scelto di defilarsi. Avrebbe anche potuto, nella passata stagione, saltare in sella di una Desmosedici della sua squadra Mooney VR46, al fianco di suo fratello Luca Marini.

Considerati i risultati di Bez l’idea avrebbe anche potuto rappresentare una soluzione brillante per ottenere gli ultimi risultati di spicco in MotoGP. E se Marc facesse lo stesso in futuro? “L’ho sempre detto. In futuro ma ho un contratto per quest’anno e sono molto concentrato sul mio lavoro, che è in pista“, ha spiegato in una intervista a MARCA il Cabroncito. Marquez non ha escluso la possibilità di copiare Valentino Rossi con la creazione di una squadra tutta sua.

“Vorrei assumere i migliori ingegneri in ogni posizione. La cultura giapponese, HRC, prevede molti ingegneri in Giappone. Io pretendo risultati, pretendo cose diverse, ma sono loro che devono decidere chi pensano sia migliore alla guida del progetto, perché adesso, quest’anno, è Kokubo-san, insieme ad altri ingegneri“, ha ammesso il trentenne. Sembra esserci una gran confusione in casa Honda. Vedremo se nel 2024 cambieranno gli scenari, ma il #93 sembra avere le idee chiare sul futuro.