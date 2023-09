Volkswagen, spunta un nuovo mostro elettrico: lo vogliono già tutti

Grande novità in casa Volkswagen, con il colosso tedesco che è pronto a lanciare un nuovo modello davvero pazzesco.

Tra le automobili che in questi anni hanno avuto modo di mettersi in evidenza grazie al loro grande fascino e splendore, di sicuro non si può non citare la Volkswagen. Il colosso tedesco ha dato vita a uno dei Gruppi in assoluto più dominanti nel mondo delle quattro ruote e dunque la sua crescita è sempre più evidente.

Sono tantissimi i modelli che stanno spopolando ed è anche normale che ci sia sempre più attenzione per quanto concerne l’elettrico. Questi motori sono ovviamente il futuro e le aziende stanno spingendo quanto più possibile in modo tale che i clienti possano affezionarsi a queste vetture.

Per questo motivo non mancano di certo i grandi esperimenti, infatti la Volkswagen ha deciso di implementare quanto più possibile il suo mercato. Si sta cercando in tutti i modi così di regalare al grande pubblico delle automobili che possano essere prestazionali e allo stesso tempo a impatto zero.

La Volkswagen è una delle marche che si è fatta conoscere negli anni non solo per la capacità di produrre automobili, ma anche furgoni. Ecco dunque come mai una delle più grandi novità del settore giunge proprio da questa particolare e incredibile categoria.

La ID.Buzz è una delle gamme più ambite e conosciute, ma ora ha deciso che è giunto il momento di perfezionarsi. Lo farà non solo con un furgone che possa essere attento all’ambiente e alle prestazioni, ma anche con una variante che sia molto sportiva.

Volkswagen ID.Buzz GTX: il modello sognato da tutti

Ecco allora come mai la Volkswagen ha deciso di rinnovarsi ancora una volta e questa volta lo ha fatto producendo una favolosa ID.Buzz GTX. Al momento la si è vista solamente all’interno del mitico tracciato del Nurburgring.

Dunque si è potuto vedere questo immenso veicolo in una delle strade storiche dell’automobilismo mondiale, con la Volkswagen che dunque ha fatto capire al mondo intero il proprio intento. La ID.Buzz GTX non sarà solo un furgone a impatto zero, ma punterà anche a rivelarsi veloce come pochi altri.

Gli pneumatici che verranno montati saranno dei cerchi in lega da 20 pollici e tra le caratteristiche più evidente ci sarà un enorme carico aerodinamico. Sarà modificato leggermente il paraurti posteriori e la Volkswagen ha già annunciato che non ci saranno limitazioni sulla scelta dei colori.

La versione più attesa è quella che darà modo alla ID.Buzz GTX di potersi mettere in evidenza nella variante con passo lungo. Questo non è un dettaglio di poco conto, in quanto darà modo al furgone di ospitare fino a 8 passeggeri.

A essa comunque sarà affiancata anche la variante da cinque posti e il colosso tedesco ritiene che sarà un modello che avrà molto più successo negli Stati Uniti piuttosto che in Europa. Il furgone sarà con trazione integrale e avrà modo di erogare un massimo di 340 cavalli e la batteria è di 85 kWh. L’autonomia sarà di 500 km, mentre non si hanno ancora informazioni chiare per quanto riguarda il prezzo.