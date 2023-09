Quanto guadagna un operaio della Mercedes? Svelate tutte le cifre

La Mercedes è una delle case costruttrici più note al mondo, anche per il suo impegno nel Motorsport. Ecco quanto percepiscono gli operai.

Lavorare per la casa di Stoccarda rappresenta un sogno per tutti coloro che vogliono fare strada nell’industria dell’Automotive. In Germania, alle spalle del dominio incontrastabile del Gruppo VW, la Stella a tre punte è un punto di riferimento. Alle nostre latitudini il fascino dell’esclusività del brand è rimasto intatto nelle corso delle generazioni.

La Mercedes è riuscita a costruire una immagine mitica di solidità dei suoi motori, grazie all’impegno in Formula 1. Il legame stretto con McLaren ha condotto a risultati clamorosi, dando poi l’impulso decisivo per un impegno in prima persona nella categoria regina del Motorsport. La squadra con sede a Brackley ha ottenuto il record di vittorie consecutive nei costruttori.

Nell’era turbo ibrida non c’è stata alcuna chance per gli avversari, se non nel 2021 con la sfida accesissima tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Nonostante il titolo dell’olandese, la Mercedes seppe confermarsi al top, festeggiando il traguardo degli otto mondiali di fila. La Stella ora si è un po’ ecclissata, vincendo un solo Gran Premio in quasi 2 anni con il nuovo regolamento.

La casa di Stoccarda ha scelto, per un triennio, anche di fare la storia in Formula E, il campionato delle monoposto full electric, vincendo in due occasioni con entrambi i suoi alfieri. Dopo il titolo conquistato da De Vries è arrivata anche l’occasione mondiale per Vandoorne. Sta di fatto che il settore Motorsport nel nuovo millennio ha fatto faville, ma anche l’ambito retail ha visto un allargamento della gamma massiccia.

I guadagni in Mercedes

Lavorare per il mondo Mercedes è un obiettivo che hanno tantissime persone specializzate nel settore. Tutto, solitamente, nasce da una forte passione per la meccanica. L’interesse poi di arrivare in un grosso brand regala la possibilità di lavorare all’interno di un ambiente, altamente, sfidante e motivante con bonus che spingono ad una produzione massiccia, sempre ad alti standard.

Se il vostro sogno è quello di poter cominciare a cimentarvi con le vetture della Stella a tre punte vi consigliamo di accedere all’area privata del sito web nella sezione career. Di solito troverete delle posizioni aperte. Per chi ha lavorato da una vita in altre realtà aziendali, vi possiamo garantire che in Mercedes avrete il giusto riconoscimento e non parliamo solo dell’aspetto economico. Ecco quanto si guadagna, invece, in Ferrari.

Una esperienza in Mercedes vi aprirà, in seguito, tante altre aperte. Per vuole provare a candidarsi pur non essendo specifici del settore richiesto, sul sito troverete subito in evidenza quali sono i ruoli più ricercati in quella fase. Si parte da una retribuzione base di € 1.342 per un lavoro da Mulettista sino a cifre più alte. La retribuzione mensile media in Mercedes-Benz Group varia indicativamente da € 2.006 per un lavoro da Sales Representative a € 2.293 per una posizione da Technical support, secondo Indeed.