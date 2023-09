Notizia tragica per la MotoGP: si è spento un simbolo delle due ruote

Dramma per la MotoGP nel week-end di Misano, con la notizia della morte che sconvolge tutti. Ecco cosa è successo.

La MotoGP è impegnata a Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, ed oggi è la giornata dedicata alle qualifiche ed alla Sprint Race. Questa pista è stata teatro di varie tragedie nel passato, tra cui quella di Shoya Tomizawa nel 2010, ed ancora una volta c’è una notizia bruttissima da darvi.

Infatti, per la MotoGP si è chiusa un’era, dal momento che un uomo che aveva fatto la storia di questo sport se n’è andato in queste ore. La vittima era presente a Misano per fare il suo lavoro come al solito, ma si è spento proprio alla vigilia di una delle corse più attese dell’anno.

MotoGP, se n’è andato Mike Trimby

Per la MotoGP iol fine settimana di Misano è iniziato come peggio non si poteva, dal momento che è arriva la notizia della scomparsa di Mike Trimby. Il suo nome potrebbe non dire molto a chi non è troppo inserito in questo mondo, ma vi assicuriamo che si è trattato di uno dei personaggi principali della storia del Motomondiale.

Infatti, stiamo parlando del fondatore e CEO dell’IRTA, vale a dire l’associazione dei team che prendono parte al Motomondiale. L’annuncio è arrivato proprio in queste ore da parte della DORNA, che ha anche fatto sapere che la sua memoria verrà celebrata proprio in queste ore a Misano, dove si vive la giornata delle qualifiche e della Sprint Race.

Per chi non lo sapesse, Trimby è stato anche un pilota, e nel 1982 iniziò anche a rappresentare la neonata associazione dei piloti. Nel 1986, solo quattro anni dopo, fondò la International Road Race Team Association, ovvero l’organo che rappresenta tutte le squadre che prendono parte al Motomondiale, che all’epoca si chiamava ancora Continental Circus.

Con il passare del tempo, il mondo delle due ruote divenne sempre più popolare, ed infatti, iniziò a diventare un campionato gestito dalla federazione, ovvero la DORNA, così come accadeva in F1 con la gestione della FIA. Mike è stato uno dei personaggi più importanti in questa vicenda, e con le sue capacità ha sempre fatto le veci dei team, anche nei momenti più complessi.

Per il momento, non sappiamo il motivo della sua dipartita, ma non ci sono dubbi sul fatto che è stata una morte improvvisa. Infatti, Trimby si trovava regolarmente a Misano per seguire le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3, categorie impegnate nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La vicenda ci ricorda la scomparsa di Charlie Whiting, direttore di gara della F1 che morì in Australia nel 2019, mentre era al seguito dell’evento.

Ovviamente, tutta la nostra redazione si stringe in un virtuale abbraccio alla sua famiglia, porgendo le più sincere condoglianze in un momento di grande dolore. La perdita è grande anche per il paddock del Motomondiale, che di sicuro aveva ancora un gran bisogno di un professionista così qualificato.