Marquez “ammette” l’addio alla Honda? Arrivano parole clamorose

Marc Marquez è stato accostato a varie squadre in queste settimane, ed ora ci sono sue parole che spaventano i fan.

La MotoGP sbarca sul tracciato di Misano, che per Marc Marquez significò l’inizio di una maledizione. Nel 2021, nel giorno della conquista del titolo mondiale di Fabio Quartararo e della caduta di Pecco Bagnaia, il nativo di Cervera vinse questa gara, e ad oggi, si tratta dell’ultimo successo che ottenne.

La Honda piazzò una netta doppietta, completata da Pol Espargarò, all’epoca al suo penultimo anno con la casa dell’Ala Dorata. Da quel momento in poi, per il marchio nipponico è iniziato un digiuno durato un anno e mezzo, interrotto ad Austin qualche mese fa dal successo di Alex Rins, sulla RC213V privata del team di Lucio Cecchinello. Invece, per Marc il tabù non è ancora stato sfatato, e difficilmente ciò accadrà domenica.

Infatti, come Marquez stesso ha già detto, la Honda si sta allontanando gara dopo gara dal vertice invece che fare progressi, e ciò è comprensibile anche vedendo il rendimento nelle ultime tappe e confrontandolo con inizio stagione. Dopo la pole position di Portimao ed il buon fine settimana di Le Mans, la casa giapponese è sparita dai radar, ed ora lotta sempre in fondo al gruppo.

Marquez, ecco le sue parole sul suo futuro

Il futuro di Marc Marquez non sembra ancora delineato, anche se in realtà c’è un contratto che lo lega alla Honda anche per il 2024. In questi ultimi giorni, si è parlato di un possibile passaggio alla Ducati Gresini, dove affiancherebbe il fratello Alex andando a prendere il posto del deludente Fabio Di Giannantonio.

Tuttavia, la voce non sembra essere troppo affidabile, anche se si parla di una vera e propria lista di desideri che Marc avrebbe esposto alla Honda per restare anche nel 2024. Prima di tutto, viene richiesto l’ingaggio di tecnici di livello dalle altre squadre, dal momento che in casa Honda non ci sono le risorse necessarie per chiudere il gap dai siluri europei.

Inoltre, si parla di un possibile contatto tra la Honda e Luigi Dall’Igna, colui che ha creato il dominio della Ducati, ma vederlo lontano dalla casa di Borgo Panigale pare quasi impossibile. Intervistato a “DAZN“, lo spagnolo ha fatto chiarezza su presente e futuro, ed ha ammesso di aver avuto dei contatti con altre squadre.

Ecco le sue parole: “Chiamate da altre squadre? Certo che ci sono state, quando ti accorgi che qualcuno è in difficoltà è normale che ci siano delle proposte. Per rispetto di tutti i marchi, non dirò di chi si tratta, né quando è successo. Tuttavia, adesso sono già al corrente della squadra con la quale correrò nel 2024“.

Marquez ha poi affermato come ci sia ancora un contratto con la Honda, mandando una frecciata ai giornalisti che hanno diffuso varie voci: “Ad oggi ho un contratto con la Honda, ma ho visto che mi hanno accostato praticamente a tutte le moto, qualcuno sicuramente ci prenderà“.