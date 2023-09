Le minacce di Elon Musk: “Non potete farlo”, alta tensione a Palo Alto

Il fondatore della Tesla, Elon Musk, ha minacciato i suoi dipendenti. Ecco cosa sta accadendo in vista della presentazione di un’auto che dovrebbe rivoluzionare il settore.

Elon Musk non è nuovo a sparate che, già in passato, hanno fatto tremare mezza Palo Alto. Ben presto sfiderà in Italia il creatore di Facebook, Mark Zuckerberg, in un incontro sul ring. Il nativo di Pretoria non abbassa la guardia nemmeno nella sua azienda, a quanto pare, puntando il dito contro alcuni dipendenti che hanno commesso una leggerezza che rischia di costare carissimo.

L’oggetto del contendere è il nuovo super pick-up elettrico della Tesla. Il lancio è previsto entro la fine dell’anno e già sono piovute tantissime critiche in passato per la vulnerabilità del Cybertruck. Il concept, il giorno della presentazione presso il Tesla Design Studio di Hawthorne, subì dei danni al lancio di una sfera in acciaio nel vetro laterale.

Poco male perché la pubblicità che ne derivò fu ancor più clamorosa. Il bestione elettrico dovrebbe essere proposto in tre differenti versioni: Single Motor RWD, Dual Motor AWD e Tri Motor AWD. Il Single Motor RWD dovrebbe vantare una accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e una autonomia di oltre 400 km.

Inoltre, dovrebbe presentare una trasmissione a motore singolo posteriore con un vano di carico da quasi 3 m³, una lunghezza di 2 metri e una capacità di traino di 3.400 kg.

A sorprendere i progressisti c’è anche l’autopilot e un abitacolo minimal, come le sorelle minori. Con sospensioni pneumatiche adattive di serie, altezza da terra fino a 40,64 cm e 6 posti a sedere, questa versione del Cybertruck ha già fatto salire l’hype, ma non è tutto perché i tecnici in California sono a lavoro per il lancio di altre due versioni ancor più spaventose.

Tesla, l’ira funesta di Elon Musk

Per il Cybertruck è prevista la versione Dual Motor AWD con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi ed una autonomia di più di 482 km. E’ tutto maggiorato con un vano di carico da quasi 3 m³, una lunghezza del vano di 2 metri ed una capacità di traino di 4.535 kg. La trasmissione a due motori integrale non è nulla in confronto alla Tri Motor AWD.

Quest’ultima godrà di una accelerazione 0 – 100 km/h in 2,9 secondi ed autonomia di più di 800 km. La capacità di traino è di 6.350 kg, con una altezza da terra fino a 40,64 cm e sempre sei posti a sedere. Previsto un inverter in grado di alimentare apparecchi elettrici con una tensione che va da 120 a 240 V. Si tratta di un progetto clamoroso che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Ford ed altri storici produttori di pick-up.

Well, it is official! Employees caught taking pics of the CyberTruck will get removed from the company. pic.twitter.com/dLq25QlNck — ₮ƧLλ ₱H∠ΞN!X (@TeslaPhx) August 18, 2023

L’effetto sorpresa, però, potrebbe essere rovinato da una leggerezza. Sulla piattaforma Twitter, di proprietà di Musk, è emerso che a partire da oggi, tutti i dipendenti o appaltatori sorpresi a scattare foto o fare video al Cybertruck senza una necessità /giustificazione aziendale ufficiale saranno, immediatamente, scortati fuori sede in attesa delle indagini delle risorse umane e del contatto successivo. In sostanza d’ora in avanti si rischia il posto di lavoro. Dipendenti avvisati, mezzi salvati.