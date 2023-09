Bagnaia e i problemi post incidente: ecco come sta davvero Pecco

Pecco Bagnaia ha chiuso terzo la Sprint Race del GP di Misano, dopo una gran difesa sulle KTM. Ecco le sue parole.

La Ducati ha del tutto annientato la concorrenza nella Sprint Race del Gran Premio di Misano, con una secca tripletta piazzata al sabato pomeriggio che ha confermato l’esito delle qualifiche. Pecco Bagnaia è giunto al terzo posto, limitando i danni in chiave campionato, visto che il vincitore Jorge Martin ha recuperato solo 5 punti portandosi a -45 con la vittoria odierna.

In mezzo ai due si è piazzato Marco Bezzecchi, anche lui dolorante a causa del brutto incidente della partenza di Barcellona. Lo stesso Pecco ha fatto un lavoro davvero eccezionale, confermando il grande feeling che ha con questa Ducati, che gli ha permesso di gestire il dolore fisico e di difendersi dalle due KTM, condotte da Dani Pedrosa e Brad Binder.

Ad inizio gara, Bagnaia ha poi provato a tenere il ritmo dai primi, ma poi si è capito che non c’era molto da fare ed ha preferito gestire il podio senza prendersi troppi rischi, anche se il tandem dietro di lui lo ha sicuramente messo sotto pressione. Pedrosa in questo fine settimana è scatenato, e sicuramente sarà della partita anche in gara.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Molto stanco a fine gara, Pecco Bagnaia si è comunque presentato con un gran sorriso alle interviste, risultando molto soddisfatto del lavoro svolto. Infatti, nessuno si poteva aspettare un piazzamento di questo tipo, considerando che sino a 48 ore fa la sua presenza in gara era in dubbio.

Ecco cosa ha detto appena sceso dalla moto: “Qualcosa di incredibile, considerando la situazione ed il dolore che provo mentre guido è incredibile chiudere terzi, è stata una prestazione davvero ottima. Dobbiamo esserne contenti, le sensazioni durante la gara non erano le migliori, però sono sempre felice sul podio. Mi congratulo con Jorge che ha fatto una grande gara, ma vedremo domani. Per oggi voglio soltanto godermi quello che ho fatto“.

Bagnaia ha poi detto la sua ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “La gara è stata molto difficile, ma era importante avere una base sulla quale lavorare per domani. Il dolore si sente nelle curve a destra e mi limita, domani intensificherò l’antidolorifico che è fondamentale e poi vedremo cosa possiamo ottenere. Non avevo un grande feeling con la Soft, neanche nelle FP2 quando l’ho provata, vedremo con la Media che la preferisco“.

Pecco ha poi aggiunto: “Se mi preoccupa la gara lunga? Non voglio pensarci troppo, voglio fare il massimo che posso con la terapia che sta funzionando bene. Sono colpi che ti dovrebbero portare a riposare, ma non c’è il tempo per farlo. Facciamo il possibile, tra ieri ed oggi mi sarei aspettato un miglioramento, invece sono rimasto costante. Il ginocchio non andava al meglio, vedremo cosa fare al meglio. Era fondamentale in pista, ed invece di perdere 12 punti ne ho persi 5. Emozioni alla partenza? Non ho fatto un grande stacco, volevo passare primo, ma sono riuscito a passare solo Bez. Facevo fatica in frenata, la curva a destra mi mette in crisi“.