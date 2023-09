MotoGP, Bagnaia racconta la sua sofferenza: fan Ducati ancora con il fiato sospeso

La Ducati ha iniziato con il piede giusto il weekend di Misano, dimenticando lo sfortunato Gran Premio della Catalogna. Ecco le condizioni di Bagnaia.

Le prove libere di Misano hanno stabilito i piloti della top 10 che domani si sfideranno, direttamente, nel Q2 delle qualifiche, senza dover faticare a tagliare il pass in Q1. Il mattatore di giornata è stato Marco Bezzecchi, in grado di ritoccare il record della pista italiana, facendo meglio dell’Aprilia di Maverick Vinales e di un sorprendente Dani Pedrosa che, in sella alla KTM, ha dato anche involontariamente una grossa mano a Marc Marquez.

I riflettori erano tutti puntati su Pecco Bagnaia dopo il crash in Spagna. Il numero 1 ha dimostrato di essere subito in palla sul tracciato di Misano. Il campione in carica ha chiuso alle spalle dei primi 3 rider sopraccitati e di Jorge Martin, Luca Marini e Marc Marquez. Hanno poi completato la top 10 il fratello minore di Marquez, Brad Binder e Raul Fernandez.

Bagnaia ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo quanto accaduto nel primo giro al Montmeló dove ha seriamente rischiato di infortunarsi alle gambe. Miracolosamente non ha riportato alcuna frattura dopo l’high side e il colpo ricevuto da Brad Binder della KTM. Il numero 1 della classifica gode di un vantaggio di ben 60 punti su Martin e potrebbe anche decidere di non forzare più di tanto in gara per non prendersi ulteriori rischi dopo quanto avvenuto 7 giorni fa.

Per Aleix Espargaró la tappa di Misano è iniziata in salita, dopo la vittoria a Barcellona. Lo spagnolo è caduto nell’ultimo tentativo cronometrato, perdendo la possibilità di qualificarsi tra i primi 10. ll turno di prove libere di domani anticiperà la sfida che i piloti avranno in qualifica per stabilire l’ordine di partenza della Sprint Race e del GP. Qui potete trovare tutti gli orari delle sfide del weekend.

Ducati, l’ammissione di Pecco Bagnaia

Il centauro non si sente ancora al 100% dal punto di vista della forma fisica, ma ha mostrato di poter essere comunque uno dei protagonisti della sfida di Misano. Il feeling, del resto, sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli è piuttosto importante. Bagnaia, in MotoGP, ha già vinto le ultime due edizioni corse a Misano e rimane uno dei favoriti assoluti per la conquista del trionfo nella SR.

A preoccupare, però, sono le condizioni sul lungo periodo dato che, inevitabilmente, vi sono ancora dei problemi in piega. Pecco ha verificato le condizioni della gamba destra nel primo turno di libere, ma non si è voluto prendere rischi inutili perché è ancora sofferente. Ciò che conta è la voglia di essere tornati subito in sella, consapevole delle proprie capacità in vista di un altro weekend italiano vibrante.

“Avevo bisogno di tornare subito in moto ed è stato fondamentale essere subito rapidi. Le prime sensazioni nei primi giri? Male. La gamba mi faceva male. Appena l’ematoma scenderà dal ginocchio le cose andranno meglio“, queste le sensazioni di Bagnaia alla vigilia del weekend.