MotoGP, c’è un colpaccio dalla Honda? In Ducati tremano

La Ducati è al vertice della MotoGP, ma la Honda vuole tornare al top. Ora si fa largo una voce che spaventa gli italiani.

La stagione di MotoGP targata 2023 vede tra i suoi grandi non-protagonisti Marc Marquez, che a causa della crisi Honda è confinato nelle retrovie. Il nativo di Cervera non sale sul podio dallo scorso ottobre, dal secondo posto che ottenne al Gran Premio d’Australia, sul tracciato di Phillip Island.

Da quel momento in avanti, Marquez è incappato nella fase culminante del crollo tecnico della RC213V, e la cosa più grave è che, ancora oggi, non si accenni minimamente ad una ripresa. A questo punto, l’asso della MotoGP può guardarsi intorno, a meno che non avvengano colpi clamorosi.

MotoGP, la Honda vuole strappare Dall’Igna alla Ducati

La MotoGP non vede più marchi giapponesi al vertice, con il dominio della Ducati e delle europee che ha spazzato via il Sol Levante. Le ultime gare hanno messo in mostra la crescita dell’Aprilia, con Aleix Espargarò che si è imposto sia a Silverstone e che a Barcellona, scacciando via una prima parte di campionato molto difficile.

Marc Marquez ha invece sottolineato come la Honda si stia allontanando dal vertice invece che avvicinarsi, e c’è da dire che i risultati gli danno ragione. Nella prima gara stagionale, prima del patatrac con Miguel Oliveira, il nativo di Cervera aveva fatto segnare la pole position, con una RC213V che non era di certo la miglior moto, ma che comunque non era così lontana.

Dopo un lungo stop, Marc è rientrato a Le Mans, dove ha esordito il telaio della Kalex. In qualifica si è giocato la pole position con Pecco Bagnaia, mentre in gara ha lottato con i big sino alla fine, per poi cadere a poche centinaia di metri dal traguardo quando era in seconda posizione. Dal Mugello in poi, invece, la situazione è precipitata, e dopo il secondo tempo in qualifica c’è stato il crollo totale, con altre gare saltate per infortuni e cadute.

In queste ultime ore, si stanno alzando delle voci sul futuro della leggenda della MotoGP, che potrebbe essere ancora in corsa per un posto in Ducati, con il Gresini Racing. Marquez andrebbe così a rimpiazzare Fabio Di Giannantonio, trovando posto accanto a suo fratello Alex.

Tuttavia, la Honda vuole che Marc concluda il suo contratto nel 2024 e che non vada via con un anno di anticipo, ma secondo “Autosport“, il rider iberico avrebbe dettato delle condizioni ben precise per restare con la casa dell’Ala Dorata. La più importante è l’assunzione di tecnici di livello dagli altri team, ed è qui che è spuntato un nome clamoroso.

Infatti, si è iniziato a parlare della possibilità di strappare alla Ducati Luigi Dall’Igna, il genio che ha portato in cielo la casa di Borgo Panigale dopo anni da incubo. Per ora, sembra difficile che l’ingegnere veneto possa lasciare la Ducati, ma in questo sport nulla è mai scritto.