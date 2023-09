Marc Marquez manda in confusione la Honda: ecco cosa si è lasciato sfuggire

L’otto volte iridato della Honda, Marc Marquez, ha parlato alla vigilia della tappa di Misano. Il pilota ha ricordi agrodolci del round italiano.

Marc Marquez si è tolto diverse soddisfazioni a Misano (P1 nel 2015, 2017, 2019 e nel 2021), riuscendo a vincere anche la sua ultima battaglia in MotoGP. Quando tagliò il traguardo, indicando la sua martoriata spalla destra, tutti erano convinti che il centauro della Honda avesse risolto ogni patema sul piano fisico.

Poche ore dopo il successo del 24 ottobre 2021, ottenuto sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, il nativo di Cervera fini di nuovo KO a causa di un crash in un test privato su una moto da cross in Spagna. Stavolta il trauma cranico determinò un nuovo caso di diplopia, ovvero la visione doppia, che aveva già falcidiato il pilota ai tempi della Moto2, costringendolo a dover rinunciare ad un titolo mondiale che sembrava già cucito sulla sua pelle.

Per quanto la carriera di Marc Marquez sia piena di successi e soddisfazioni ci sono stati anche molti passaggi a vuoto ed incidenti che avrebbero già potuto pensionare il trentenne. Dopo il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, nel 2021, Marc Marquez è stato costretto a saltare gran parte dei GP nelle successive due annate, a causa di altre operazioni in ospedale.

Il centauro della Honda si è dovuto rioperare per la quarta volta all’omero destro per poi riprendersi, con estrema attenzione, ad altri problemi alla vista. In seguito ha subito anche interventi chirurgici alla mano destra, all’inizio di questa annata, a causa di un incidente con Oliveira nel Gran Premio di Portogallo. Dopo aver saltato diversi weekend il pilota spagnolo non è riuscito a trovare il giusto feeling in sella alla RC213V e ha cercato di evitare ulteriori problemi fisici, snaturando il suo modo di guidare.

L’appello di Marc Marquez

In questa annata il centauro catalano ha collezionato appena 22 punti, frutto di una dodicesima posizione nel Gran Premio d’Austria e di una tredicesima nella scorsa tappa in Catalogna. Il suo miglior risultato rimane un terzo posto nella Sprint Race di Portimao. Il #93 è ancora molto lontano dalle performance che lo hanno reso celebre in MotoGP.

Proverà a concludere in modo dignitoso l’annata, senza prendersi ulteriori rischi che potrebbero fargli perdere l’opportunità di ricompletare nel 2024 una stagione intera. Il prossimo campionato, probabilmente, sarà anche l’ultimo in sella alla Honda. Non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo contrattuale. Marquez ha ancora l’obiettivo di vincere in top class per raggiungere a quota 9 titoli mondiali Valentino Rossi, ma avrà bisogno di una moto diversa per lottare contro l’esercito di Ducati Desmosedici.

Alla vigilia della gara italiana, come riportato su Marca, il centauro ha dichiarato: “E’ inutile continuare se non sono nella Top 5, ma siamo in una situazione critica. Se fossi l’unico a soffrire in Honda penserei che sto perdendo le palle, ma non è così. C’è un problema che dobbiamo risolvere rapidamente. Insieme. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per il progetto. 2024? So dove correrò l’anno prossimo. Mi hanno messo su tutte le moto in griglia, qualcuno avrà ragione“.