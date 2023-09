MotoGP, l’annuncio su Bagnaia che gasa i fan: notizia splendida

Pecco Bagnaia vuole tornare subito al top in MotoGP, ed ora c’è un esperto che crede in un grande risultato al rientro.

La MotoGP è già a Misano, dove in questo week-end si disputerà il Gran Premio di San Marino. Lo scorso anno qui vinse Pecco Bagnaia, al termine di un duello strepitoso con Enea Bastianini, i quali si scambiarono il primo posto per diverse volte, prima che il rider torinese trionfasse per pochi millesimi.

Incredibilmente, l’edizione 2023 rischia di veder assenti entrambi, con Enea Bastianini che di sicuro non ci sarà. Il campione del mondo della MotoGP, invece, dovrà sottoporsi alla visita medica, e solo lì sapremo se verrà giudicato idoneo per partecipare alla corsa. Un grande manager ha detto la sua.

MotoGP, Carlo Pernat fiducioso su Pecco Bagnaia

La MotoGP è stata scossa dagli eventi di domenica scorsa, ma per fortuna nessuno ha mai rischiato la vita. Pecco Bagnaia deve accendere una candela per qualche santo che lo ha salvato, dal momento che, con un angolo di impatto leggermente differente, la KTM di Brad Binder lo avrebbe ucciso senza dubbi.

Appena abbiamo visto l’immagine, ci è subito tornato alla mente il terribile ricordo del 23 di novembre del 2011, quando a Sepang si corse il Gran Premio della Malesia. Marco Simoncelli morì dopo essere stato preso da Valentino Rossi e Colin Edwards, in una dinamica maledetta.

Lo ha pensato anche Carlo Pernat, storico manager dei piloti motociclistici, che è stato intervistato da “Il Giornale” nei giorni seguenti all’incidente. Il manager ligure ha ricordato il crash mortale di Simoncelli, ed ha detto chiaramente che Bagnaia può considerarsi un miracolato.

Ecco le sue parole: “Vedendo l’incidente di domenica mi è scattato un flash e mi si è gelato il sangue. Marco, da lassù, deve aver fatto di tutto per salvare Pecco, cosa che con lui non è riuscita. Credo sia molto meglio pensarla in questo modo. La dinamica è diversa, Marco rimase attaccato alla moto, ma questo non cambia di certo la pericolosità della situazione“.

Pernat ha poi sottolineato la tanta fortuna avuta da Pecco nel non avere infortuni: “Nel caso di Pecco, si è trattato di un miracolo, dal momento che la moto di Binder gli è passata sulla gamba e si temeva almeno una frattura di tibia e perone“. Come ben sappiamo, infatti, oltre al politrauma non ci sono state rotture.

In seguito, al grande manager è stato chiesto un parere riguardo al rientro di Bagnaia, ricordando che ancora non si sa con esattezza se correrà o meno in quel di Misano. Pernat ha comunque tranquillizzato i tifosi del campione del mondo della MotoGP: “Se l’incidente inciderà sulle prestazioni di Pecco? Non credo affatto“.

A questo punto, la speranza è di rivedere Pecco in azione magari già a Misano, con la decisione che verrà presa in queste prossime ore. A breve scatteranno le prove libere del Gran Premio di San Marino, dove non ci sarà Enea Bastianini, il quale verrà rimpiazzato da Michel Pirro.