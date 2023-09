Messi, il suo garage è da fantascienza: c’è quello che tutti gli appassionati sognano

Lionel Messi non è solo una leggenda assoluta del calcio, ma l’argentino vanta anche un garage davvero memorabile.

Sono davvero pochissimi i giocatori che nella storia hanno avuto modo di potersi avvicinare ai grandissimi della storia. Pelè e Maradona per tanto tempo sono rimasti nel loro Olimpo unico e inavvicinabile, fino a quando non è arrivato Lionel Messi.

L’argentino è senza ombra di dubbio il più grande genio calcistico del nuovo millennio, un fenomeno che non ha avuto eguali negli ultimi anni e che ha saputo dimostrare che con la palla tra i piedi può fare di tutto.

Dopo tanti anni ad altissimo livello per lui è giunto il momento di concedersi un po’ di relax in MLS. Nonostante il campionato statunitense sia sempre stato visto dai grandi campioni come una pensione d’oro, Messi a Miami ci è andato ancora per poter far vedere di essere un fenomeno.

L’intento per lui è di arrivare quanto più in forma possibile in vista della Copa America del 2024 e chissà che non stia facendo un pensiero anche al Mondiale del 2026. Messi è una leggenda meravigliosa del calcio e ha reso ancora più celebre questo magico sport, motivo per cui i suoi guadagni sono stati incredibili e così ha acquistato una serie di auto davvero da sogno.

Il garage di Messi: Ferrari e non solo

Lionel Messi, come tutti i grandi campioni dello sport, non ha mai disdegnato le belle automobili sportive che danno modo di godersi il viaggio su quattro ruote. La Pulce infatti ha avuto modo di mettere le mani su una serie di modelli eccezionali, dal costo spesso davvero incredibile.

Ferrari F430 Spider

Anche l’argentino non poteva di certo non farsi incantare dal fascino sensazionale della Ferrari e la sua scelta è virata sulla storia F430 Spider. Si tratta di un’auto che presenta 451 cm di lunghezza, una larghezza di 192 cm e un’altezza di 123 cm.

Ciò che però la rende unica nel proprio genere e la potenza incredibile del proprio motore, un vero bolide come poche se n’erano viste. La Ferrari ha scelto di montare un V8 F136E da 3600 di cilindrata, il che dà modo di poter sprigionare un massimo di 490 cavalli e così ha una velocità di 310 km/h.

Dodge Charger

Gli Stati Uniti erano già nel cuore e nel destino di Lionel Messi quando si fece incantare da una delle vetture Made in USA più belle di sempre: la Dodge Charger. La variante del fenomeno sudamericano è al SRT8, un’auto che è stata presentata per la prima volta nel Salone dell’auto di Chicago nel 2011.

La potenza del suo motore anche in questo caso è spaventosa, tanto è vero che si tratta di un V8 da 6400 di cilindrata, con la possibilità di erogare un massimo di 465 cavalli. La velocità massima è di 280 km/h e l’accelerazione le dà modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi.

Pagani Zonda Roadster

Il modello sicuramente più appariscente di tutta la collezione di Lionel Messi è però la Pagani Zonda Roadster. L’auto in questione è un modello rarissimo, tanto è vero che in 11 anni è stata venduta in soli 137 esemplari diversi.

Al suo interno vanta un motore Mercedes V12 da 7300 di cilindrata con un’erogazione massima di 700 cavalli. Ciò che è incredibile è il suo prezzo, infatti per poterla acquistare Messi ha dovuto sborsare 1,7 milioni di Euro.