Qual è la macchina più costosa di Donnarumma? Un bolide che supera i 300 km/h

Gigio Donnarumma è un amante delle belle macchine e per un bolide da oltre 300 km/h sembra davvero aver perso la testa.

Non è mai semplice per un portiere riuscire a ottenere dei riconoscimenti come il miglior giocatore di un torneo. Donnarumma è uno dei pochi che ce l’ha fatta, con il titolo di “Best Player” a Euro 2021 che dimostra la sua straordinaria abilità tra i pali.

Essere stato fin da subito un sicuro predestinato del mondo del calcio alle volte lo ha limitato, con le critiche nei suoi confronti che spesso sono state molto feroci. In Nazionale il portiere campana ha dimostrato di essere una vera saracinesca e per questo motivo è stato acquistato dal Paris Saint Germain.

Grazie al ricco contratto che ha firmato con i parigini si può godere un parco macchine davvero favoloso. Vedendo le sue dimensioni, con il portiere che tocca i 2 metri, è normale che abbia bisogno di un mezzo adatto alla sua altezza.

I Suv lo attraggono particolarmente, infatti nel corso della propria carriera ha acquistato sia delle Audi che dei Range Rover. Queste erano le automobili con le quali si faceva prettamente vedere in giro per Milano.

Ora che è a Parigi ha potuto probabilmente togliersi uno sfizio che covava da tempo. La Lamborghini è famosa per creare delle auto sportive di straordinaria potenza, ma di recente hanno deciso di ampliare la propria gamma con un Suv da perdere la testa: l’Urus.

Lamborghini Urus: la macchina dei sogni di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma ha deciso di concedersi una favolosa Lamborghini Urus. Si tratta di una vettura dal prezzo di partenza di ben 235.034 Euro e le dimensioni sono perfette per ospitare un colosso come l’ex Milan.

La Urus infatti presenta una lunghezza di 513 cm, una larghezza di 203 cm e un’altezza di 162 cm, un piccolo monolocale su quattro ruote. Nonostante le misure incredibili, la Lamborghini non dimentica le sue caratteristiche e il perché è nata nel mondo dell’automobilismo.

Il motore che è stato montato è un meraviglioso V8 da 4000 di cilindrata. In questo modo è stato facilmente potenziato con l’aggiunta di 666 cavalli che danno così modo a un’automobile di dimensioni incredibili di toccare i 305 km/h.

Questo la porta a essere uno dei Suv più veloci al mondo, leggermente più lenta rispetto alla Aston Martin DBX707 che tocca i 310 km/h. Certo, per quanto riguarda i consumi non è che sia proprio l’auto più adatta per risparmiare. I dati offerti dall’azienda emiliana parlano infatti di ben 14,1 litri per percorrere 100 km.

Donnarumma ha potuto però acquistare un’auto meravigliosa e con la Lamborghini Urus ha sicuramente realizzato un grande affare. Chissà che in futuro non possa optare anche per la Ferrari Purosangue quando questa sarà sul mercato.