Jeep zittisce tutti i detrattori: l’annuncio del CEO è incredibile, ci sono riusciti

La Jeep è una delle aziende più amate al mondo, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare quello che stava per dire il CEO.

Sono davvero molto rare le società automobilistiche che nel corso degli anni hanno dimostrato di poter imporsi in questo modo come ha saputo fare la Jeep. Il colosso a stelle e strisce è sempre più noto e amato anche in Italia, grazie al suo ingresso nel Gruppo Stellantis.

Sono tanti i motivi che hanno portato il marchio a diventare così ambito, con la sua lunga collaborazione come sponsor tecnico della Juventus che ha sicuramente aiutato. Tra i modelli che hanno saputo farsi maggiormente apprezzare vi sono senza dubbio la Renegade e la Compass.

Queste due auto hanno saputo interpretare nel migliore dei modi lo spirito della Jeep, mettendosi in evidenza come dei fuoristrada che però sapevano mantenere un prezzo accessibile a tutti. Negli Stati Uniti questi modelli sono spesso stati snobbati, e in qualche modo lo si può anche intuire visto come le dimensioni di queste auto siano abbastanza contenute.

Chi di sicuro non è contenuta nelle dimensioni, soprattutto nelle ultime versioni è la Wrangler. Si tratta di uno dei modelli storici dell’azienda, tanto è vero che si presenta con delle dimensioni davvero pazzesche, con una lunghezza che con la versione Unlimited tocca i 488 cm, per una larghezza di 189 cm e un’altezza di 184 cm.

La motorizzazione che l’ha portata a essere così amata nell’ultimo periodo è un plug-in con motore 4 cilindri da 2000 di cilindrata. La sua erogazione massima le dà modo di toccare i 380 cavalli e la velocità di punta è di 177 km/h. Il costo per acquistarla nuova è di ben 85.500 Euro e chi ama l’avventura sa che con questa macchina non rimarrà deluso.

Jeep Wrangler: venduti 5 milioni di modelli

La grande novità che riguarda il mondo della Wrangler è legata al suo straordinario rapporto con il pubblico. Infatti l’annuncio giunge direttamente dalla voce di Jim Morrison, il CEO dell’azienda. Dopo quasi 40 anni dalla sua immissione nel mercato, la Wrangler ha avuto così modo di poter vendere il modello numero 5 milioni.

Un risultato eccezionale e che mette in chiara evidenza come l’attenzione ai dettagli sia stato uno dei grandi punti di forza della Jeep che ha saputo migliorare un modello eccezionale. Le novità sono evidenti, anche perché al momento la Wrangler sta per essere ancora una volta migliorata.

Presenta uno schermo con 12,3 pollici e un sistema infotainment molto migliorato e perfezionato. Le novità riguardano anche gli pneumatici, con questi che sono da 17 e da 20 pollici e tra i cambiamenti più significativi vi è la scelta di modificare il tettuccio che può essere rigido o morbido.

La Wrangler è una delle auto in assoluto più amate da coloro che adorano gli sterrati e sicuramente è tra le vetture più appariscenti al mondo. La Jeep ha saputo dare vita a un’auto che ora ha toccato i 5 milioni di vendite. Ora però ci sono altri traguardi da poter toccare e chissà che fra altri decenni si potranno festeggiare le 10 milioni di vendite.