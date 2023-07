Jeep Compass, rivoluzione totale: ritorno al passato per la gioia dei clienti

La Jeep Compass è pronta a cambiare volto e la speranza è che la sua produzione possa avvenire ancora una volta in Italia.

Tra le vetture che sicuramente hanno saputo perfezionarsi maggiormente negli ultimi anni non possiamo di certo non citare la Jeep Compass. Il colosso statunitense infatti è stato inglobato all’interno del Gruppo Stellantis ormai è diventato uno dei suoi marchi di fabbrica.

Pur essendo una società nata negli Stati Uniti, da diverso tempo il suo mercato principale è in Europa. La Compass può essere definita a tutti gli effetti come il SUV più europeo tra le automobili a stelle e strisce, con il Vecchio Continente che sta contribuendo in maniera sostanziale alla buona riuscita delle sue vendite.

L’Italia in assoluto sembra essere la nazione che più di tutte adora questa automobile che parte da un listino prezzi di 35.100 Euro. Ci sono diverse versioni di questa automobile, con l’unica che prevede solamente un carburante termico che è a gasolio.

In questo caso infatti al suo interno presenta un motore 4 cilindri da 1600 di cilindrata, con la sua potenza che è di 130 cavalli. Ecco allora che ha l’opportunità di poter toccare un picco massimo di velocità di 194 km/h, con il consumo medio che è estremamente contenuto a soli 5,3 litri ogni 100 km.

La vettura è uno dei fiori all’occhiello dello stabilimento di Melfi in Basilicata, ma in queste ultime ore si sta cercando di capire se sarà ancora la cittadina lucana a ospitare la nuova produzione di Jeep Compass. A parlare è stato direttamente il CEO del gruppo Stellantis, ovvero Carlos Tavares che a Reuters ha cercato di fare chiarezza.

Il futuro della Compass: Tavares promuove Melfi

Con tutta probabilità dunque sarà ancora Melfi a ospitare la nuova produzione della Jeep Compass, con quest’ultimo che è diventato un punto di riferimento per il gruppo Stellantis. Tavares non ha assolutamente avuto problemi nel fare i complimenti al lavoro svolto in Italia, infatti lo stabilimentoe produrrà solamente dei modelli premium.

Tutti quanti subiranno una grossa modifica, infatti si baseranno completamente su una nuova piattaforma totalmente elettrica, ovvero STLA Medium. Se dovesse dunque essere confermata la produzione della Jeep Compass a Melfi, la vettura statunitense potrebbe essere così equiparata con le stesse linee di alcuni modelli della DS, ovvero la 7 e la 9, della Opel Manta e della Lancia Gamma.

Quelle citate sono delle automobili che puntano a un’autonomia di 700 km, dunque la Jeep Compass ha l’obiettivo di diventare regina del mondo dell’elettrico. L’unica cosa certa al momento è che sicuramente nascerà la terza generazione diversa di Compass, con quest’ultima che dovrebbe erogare una potenza massima di ben 245 cavalli.

Con tutta probabilità l’anno in cui apparirà sul mercato sarà il 2025. La Jeep dunque si evolve e si migliora come ha sempre fatto nella propria gloriosa storia, con lo stabilimento di Melfi che continua a essere sempre di più apprezzato dalle massime cariche dirigenziali del gruppo Stellantis, premiando il duro lavoro italiano.