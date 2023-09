Follia in Autostrada: una Mini vola a più di 220 km/h

Un vero e proprio atto di follia ha visto protagonista un uomo al volante di una Mini, che in autostrada ha rischiato grosso.

Le strade e le auto possono essere molto pericolose in determinati casi, soprattutto quando alla guida troviamo degli irresponsabili. Un fatto terribile, nel nostro paese, si è verificato in questi giorni, con una Mini che ha toccato una velocità assurda in autostrada, mettendo a serio rischio sia l’incolumità di chi era al volante che di coloro che si trovavano nelle vicinanze.

Davvero clamoroso come alcuni utenti della strada non si interessino alla vita degli altri, andando a velocità folli in tratti non adeguati. La Mini in questione non ha di certo avuto un destino felice, dal momento che il colpevole è stato pizzicato con l’autovelox, e le sanzioni decise dagli agenti sono state durissime. Ecco come è andata la vicenda.

Guardate cosa ha fatto l’uomo sulla Mini

Il fatto increscioso che ha visto protagonista la Mini è avvenuto sull’autostrada A4, all’altezza del comune di Limenella, in provincia di Padova in Veneto. L’uomo è stato pizzicato nel momento in cui viaggiava a velocità folle in un tratto di questa arteria, ma non l’ha passata liscia, purtroppo per lui.

Infatti, l’autovelox lo ha beccato a 223 km/h, quasi 100 km/h in più rispetto al limite di 130 in autostrada. Una vera e propria follia, che è costata al conducente sia il ritiro della patente che il sequestro della Mini stessa. Il colpevole è stato pizzicato all’interno di una settimana di controlli extra, dedicati dalle forze dell’ordine proprio a scovare i peggiori guidatori, nell’attività chiamata “Roadpol Velocità”.

L’automobilista era al volante in direzione di Milano, ma la Polizia Stradale ha deciso di usare il pugno di ferro. La patente è stata ritirata, ma anche la multa ed il sequestro della vettura sono sanzioni molto dure, ma sacrosante. La Cooper è stata spinta all’inverosimile, ad una velocità che poteva causare incidenti davvero devastanti, in autostrada che ha già visto tanti brutti crash nel corso di questi anni.

Per fortuna, nessuno si è fatto male, e l’intervento delle forze dell’ordine ha fermato un potenziale assassinio stradale. Quando si procede a certe velocità su strade pubbliche, c’è sempre il pericolo di farsi molto male, ed è bene che la sicurezza stradale venga maggiormente attenzionata, sin da quando si è giovani. Il colpevole ora ci penserà su seriamente la prossima volta.