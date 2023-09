Fiat Panda, nessuno sa di questo segreto: si trova proprio dentro la vettura

La Fiat Panda è una fonte inesauribile di segreti per chi la possiede, ed ora vi sveleremo una cosa che in pochi sanno.

Il primo semestre del 2023 ha ribadito la chiara superiorità della Fiat Panda in termini di vendite, con oltre 50.000 unità immatricolate. Pensate che la seconda in classifica è la Dacia Sandero, che è stata praticamente doppiata con 25.000 vendite, risultando comunque la straniera preferita dagli italiani.

Tuttavia, come si era già capito da tempo, contro la Panda non c’è storia, ma sarà interessante capire quello che accadrà il prossimo anno. La casa di Torino aprirà una nuova storia sul fronte del design, e sarà proprio la Panda del 2024 ad inaugurarla partendo da zero.

La nuova Fiat Panda sarà un SUV di Segmento B, che sarà lunga ben 4 metri e che porterà tantissime novità. Ovviamente, il marchio di proprietà del gruppo Stellantis punterà tutto sulla sua versione elettrificata, anche se verrà offerta pure con motore a benzina ed ibrida, e l’attesa è davvero alle stelle.

Tuttavia, oggi non vi parleremo delle novità che ci attendono sulla nuova Panda, ma di un suo vecchio modello. Quello che è stato scoperto dall’autore di un video pubblicato sui social è davvero incredibile, e siamo sicuri che ora, tutti voi, andrete a dare una bella occhiata a questo assurdo optional.

Fiat, ecco cosa non sapevi sulla splendida Panda

La Fiat Panda è una fonte inesauribile di segreti, ed oggi ve ne sveleremo uno davvero pazzesco. In un video che è comparso su TikTok, infatti, un utente ha parlato di un vero e proprio gioiello presente nel vostro abitacolo, che però la gran parte delle persone non conosce affatto.

Il modello che viene messo in mostra è quello che uscì nel 2003, dunque, nelle forme, quello precedente alla vettura che circola oggi per le nostre strade. Tuttavia, anche del modello di cui stiamo parlando ne vediamo tantissime in giro, e siamo curiosi di capire se i proprietari sono al corrente di questa grande fortuna che si trova nella loro auto.

Nelle immagini, la Panda viene mostrata dall’esterno, con il protagonista che poi si porta verso lo sportello del passeggero seduto all’anteriore, aprendolo e mostrandoci il sedile. A quel punto, con nostro grande stupore, la parte in cui ci sediamo del sedile viene sollevata, mostrando una sorta di cassetto segreto, in cui poter riporre tanti oggetti.

Si tratta di una grande comodità, ed infatti, anche l’autore delle riprese ha ammonito: “Ricordatevi, che avete un cassettino sotto il sedile e non lo sapete. Le auto sono piene di segreti, ed io ve ne svelo uno ad uno. Adesso sì che vi potrete vantare con i vostri amici“.

C’è da dire che il nostro stupore è stato molto grande quando abbiamo visto questa curiosità legata alla Fiat Panda, una vettura che avrà la sua età, ma che continua a regalarci sorprese. A questo punto, siamo curiosi di vedere come sarà la vettura del futuro, che sicuramente aggiungerà altri optional.