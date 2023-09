Quanto dura l’acqua nel radiatore? Il dato è allarmante

E’ essenziale riabboccare il livello del liquido radiatore prima che finisca. La durata dell’acqua non è infinita, naturalmente, ed è un dettaglio da non sottovalutare.

È fondamentale controllare il livello dell’acqua nel radiatore in ogni periodo dell’anno, soprattutto perché con l’arrivo della stagione fredda ci si può dimenticare di sostituire l’antigelo. Il liquido refrigerante oppure, semplicemente, liquido radiatore è una soluzione a base di acqua che protegge il motore in tutte le stagioni.

Si tratta di un’operazione essenziale perché nel corso degli anni il liquido contiene degli additivi che tendono a degradarsi. Per questo motivo rabboccare il livello è una delle azioni più importanti e va fatta a motore freddo per evitare problemi. Quando ci si trova a rabboccare con acqua avviene la diluzione del liquido radiatore e, in alcuni casi, potrebbero uscire delle micro gocce o del vapore se il circuito di raffreddamento ha dei problemi.

Persino quando la vaschetta è rabboccata sino al limite massimo non è detto che funzioni tutto perfettamente e per un test esistono le officine, dato che non tutti presentano in garage lo stesso esatto liquido. Per un controllo efficace andrebbe misurata la qualità. Ecco come si lava il radiatore.

Acqua nel radiatore, ecco quando agire

Se il livello dell’acqua radiatore scende potrebbe trattarsi di un’avaria al motore e potrebbe anche accadere che il liquido radiatore presenta delle tracce oleose. Non vi basterà sostituire il liquido refrigerante per risolvere il guaio tecnico. Il liquido gioca un ruolo essenziale anche per l’evoluzione delle prestazioni delle auto e tende poi ad ossidarsi, degradando con il tempo.

Quando si incrosta perde la sua efficacia e la protezione antigelo. Diventando un acido può deteriorare le guarnizioni e per questo motivo si raccomanda di sostituire il liquido di raffreddamento ogni 2 – 4 anni. Ciascun costruttore indica nel libretto di manutenzione del mezzo il momento esatto per la sostituzione.

Si raccomanda liquidi a bassa temperatura che resistono meglio al gelo. Eventualmente non dovesse esserci il cambio potrebbero registrarsi dei guai alla pompa, ai tubi del radiatore, alle guarnizioni del cilindro sino ad un danno serissimo al motore.