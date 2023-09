Marquez è distrutto dalla crisi Honda: arrivano parole dure

Giornata terribile per Marc Marquez, ancora immerso nella crisi nera della Honda. Ecco le sue parole sulle sue prove libere.

Le prove libere del venerdì del Gran Premio di Catalogna di MotoGP hanno designato uno scenario da incubo per Marc Marquez e per la Honda, ma soprattutto per le moto giapponesi in generale. Infatti, i mezzi nipponici occupano tutte e sei le ultime posizioni, cosa che, sin qui, non era ancora mai accaduta.

Questa classifica poco onorevole è aperta da Fabio Quartararo con la Yamaha, seguito dal compagno di squadra Franco Morbidelli. Impressionante il fatto che il campione del mondo 2021 accusi un ritardo di quasi un secondo e mezzo dall’Aprilia di Aleix Espargarò che comanda la scena, davanti alle altre RS-GP, alle Ducati ed alle KTM, nella dittatura delle moto europee.

Dietro ad “El Diablo” c’è Morbidelli, ed in chiusura troviamo le quattro Honda. La prima è quella di Marquez, il quale si è visto rifilare oltre un secondo e mezzo dalla vetta, girando in 1’40”249, in una giornata in cui non ha fatto altro che lottare per tenere in pista la sua RC213V.

Dietro al nativo di Cervera, che a Barcellona gioca in casa, troviamo le due Honda LCR di Takaaki Nakagami ed Iker Lecuona, mentre in chiusura c’è l’altra ufficiale di Joan Mir. Quest’ultimo sembra fortemente candidato ad un passaggio in Ducati per il 2024 con il Gresini Racing, e c’è da dire che non farebbe di certo male.

La Honda è una moto inguidabile, che fa fatica a seguire le traiettorie e che sottopone i piloti a grandi rischi. Barcellona ci conferma che il nuovo pacchetto aerodinamico non è servito a nulla e che il gap è rimasto invariato dai primi, ed ora sarà davvero duro fare dei passi in avanti.

Marquez, ecco le sue parole dopo le prove libere

Marc Marquez non avrà vita facile nella sua gara di casa, e per l’ennesima volta quest’anno, non è riuscito ad accedere al Q2. Le difficoltà della Honda sono croniche, ed ora servirà davvero un miracolo per permettergli di giocarsi qualcosa di importante, come ha confermato alle interviste con la stampa.

Ecco le sue parole: “Lo avevo già detto ieri, sarebbe più facile vincere alla lotteria che vedermi salire sul podio a Barcellona. La situazione è molto complicata e sapevo che sarebbe stato difficile, tutti i nostri punti deboli sono enfatizzati da questo tipo di pista. Perdiamo molto nelle curve lunghe, anche quando c’è poco grip“.

Marquez ha poi spiegato come questa pista sia la peggiore per la Honda: “Nel secondo settore, perdiamo ben 6 decimi in sole 3 curve, nel resto del tracciato poi non siamo così messi male. Mi sarei aspettato di soffrire in certi punti ed infatti è ciò che è accaduto, ma poi c’è da dire che questa non è la pista migliore per il mio stile di guida. Io devo concentrarmi sulla guida senza guardare i risultati, altrimenti sarei troppo frustrato, non devo farmi il sangue amaro, ma non so per quanto potrà durare“.