Sainz lancia la Ferrari: arriva la super gufata alla Red Bull

Carlos Sainz è arrivato molto fiducioso al GP d’Italia, dove chiuse secondo tre anni fa. Ecco le sue parole alla stampa.

Il Gran Premio d’Italia è una delle tappe più attese da tifosi e piloti, con il tracciato di Monza che regala sempre dei fine settimana esaltanti. La Ferrari non ci arriva in condizioni facili, così come Carlos Sainz, autore comunque di un’ottima gara in Olanda, dove ha chiuso quinto nonostante un’auto ben meno performante e che, sulla carta, rischiava di finire ai margini della zona punti.

Lo spagnolo, da queste parti, sfiorò la prima vittoria in carriera nel 2020, al suo ultimo anno in McLaren, quando fu battuto dall’AlphaTauri di Pierre Gasly, che riuscì a precederlo per pochi decimi sul traguardo. A fine gara, Carlitos pianse dalla delusione, e non è più riuscito a giocarsi il successo al Gran Premio d’Italia. Lo scorso anno colse un gran quarto posto dopo essere partito dal fondo per il cambio della power unit, esaltando il pubblico con la sua rincorsa.

Sainz si è sempre trovato bene da queste parti, e la Ferrari può essere molto competitiva visto che il carico aerodinamico non è l’elemento che fa la differenza. I rettilinei monzesi possono esaltare la buona efficienza aerodinamica e la potenza della power unit del Cavallino, e Carlitos spera che anche un problema della Red Bull possa dare una mano.

Sainz, tanta fiducia alla vigilia del Gran Premio d’Italia

Carlos Sainz ha parlato con la stampa alla vigilia di Monza e, come sempre, ha dato prova di essere molto ottimista nel momento in cui approccia ad un week-end di gara. Lo spagnolo sa che sfidare la Red Bull non sarà di certo facile, ma crede comunque in una Ferrari che può crescere.

Il figlio del due volte campione del mondo rally, infatti, crede che la Red Bull possa sbagliare qualcosa da ora in avanti e che la Ferrari si possa giocare ancora un successo. Monza, in tal senso, può essere la pista migliore, visto che la SF-23, come in Austria ed in Belgio, può giocare il ruolo di seconda forza.

Ecco le sue parole: “So qual è la situazione attuale, ma è vero che i media vedono sempre tutto in modo tragico. C’è ancora una probabilità che la Ferrari possa vincere una gara entro la fine dell’anno, e sono convinto che io possa essere lì per lottare per questo risultato. Nessuno è perfetto, e mi auguro che la Red Bull, prima o poi, possa commettere un errore“.

Sainz ha poi ribadito la volontà di dare il massimo in ogni condizione: “Io andrò in pista ogni week-end per dare il massimo e per giocarmi le mie possibilità al meglio. Io ho questa mentalità, anche perché, nel passato, pure negli anni più dominati da Red Bull, Ferrari e Mercedes c’era un’occasione in cui si poteva fare la differenza. Se ciò non dovesse accadere, come pilota, io andrò sempre in pista per lottare per i podi e per le prime cinque posizioni“.