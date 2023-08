Terremoto in casa Ducati, svelati i piani: volevano spostarlo dalla MotoGP alla SBK

Grandi cambiamenti in vista per la Ducati, con la casa italiana che puntava sul passaggio di un pilota dalla MotoGP alla SBK.

Dopo tanti anni molto difficili è giunto il momento per la Ducati di fare la voce grossa. La casa emiliana infatti ora sta dominando in lungo e in largo sia la MotoGP che la SBK, il che la porta a essere la Scuderia per eccellenza di questa Era.

Tutti quanti vogliono avere a che fare con la Ducati e poco importa che questo possa avvenire in MotoGP o in SBK. Da un lato vi è infatti il dominio assoluto di Pecco Bagnaia, con il piemontese che sta dimostrando una grande consapevolezza dei propri mezzi.

Dall’altro invece vi è un Alvaro Bautisa che anche lui non vede l’ora di poter calare il bis dopo il successo dello scorso anno. Lo spagnolo però non disdegna il ritorno in MotoGP, tanto è vero che in occasione della prova di Sepang correrà con la Ducati come wild card.

Un grande segno di affetto e un riconoscimento evidente nei confronti di un pilota che ha fatto tanto nella categoria della Superbike. Bautista al momento non sembra però intenzionato a cambiare competizione, anzi sono in molti a essere preoccupati per il post 2024.

L’anno prossimo infatti correrà ancora in Superbike, ma non è chiaro se sarà l’ultimo anno della carriera o meno. La Ducati nel mezzo ovviamente non può farsi trovare impreparata, anzi deve fare di tutto e di più per poter continuare a dominare la categoria.

Per questo motivo non mancano i piani per il 2025 e ci sarebbe già un pilota pronto a rimpiazzare lo spagnolo. Al momento nulla è ufficiale, ma a spiegare le intenzioni future ci ha pensato direttamente Paolo Ciabatti.

“Volevamo Zarco in SBK” :Ciabatti lancia la bomba

Ora non sembra più così impossibile, dato che a parlare è stato direttamente il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti. Quest’ultimo ha spiegato il tutto attraverso i microfoni di MotoSprint e i piani della casa emiliana in SBK puntano a rilanciare Johann Zarco.

“Gli abbiamo proposto di allungare il contratto in scadenza nel 2024, in modo tale da poter continuare con noi e diventare il successore di Bautista in Superbike. A quanto pare questi non sono i piani del francese. Siamo convinti che lo stile di guida di Zarco sia perfetto per la Superbike, ma non siamo nelle condizioni di offrirgli un altro anno in MotoGP“. Con queste parole molte chiare, Paolo Ciabatti fa capire come il futuro della Ducati sia sempre di più in divenire.

Zarco già nel 2024 vivrà un declassamento, perché passare da una Pramac che guida la moto ufficiale a una Gresini che nel 2024 si dovrà accontentare della Ducati. Non si sa ancora a chi dovrà lasciare il posto, se a Bezzecchi promosso dalla VR46 o da Franco Morbidelli, ma Johann diventerà il nuovo compagno di Alex Marquez.

Forse proprio questa decisione non ha soddisfatto il due volte campione del mondo della Moto2. Zarco in MotoGP non è mai riuscito a compiere il grande salto di qualità e forse dovrebbe valutare un passaggio in una Superbike sempre più ricca di talenti.