Ducati, Alvaro Bautista torna in MotoGP: ora arriva l’ufficialità

Il campione del mondo della categoria delle moto derivate di serie, Alvaro Bautista, farà ritorno in MotoGP in sella ad una Desmosedici.

Il team Aruba.it Racing ha dato il via libera alla partecipazione di Alvaro Bautista ad una tappa del campionato di MotoGP. Alvaro Bautista, primo con ampio margine nel campionato SBK, avrà l’occasione di correre in Malesia, dal 10 al 12 novembre 2023, sullo spettacolare Sepang International Circuit, due settimane dopo la chiusura del campionato del mondo Superbike, prevista a Jerez de la Frontera.

Il centauro correrà l’ultimo round nel weekend 27-29 ottobre. Con una wild card il ducatista avrà l’occasione di mettere in mostra il suo talento in sella ad una potente Desmosedici. Per la casa di Borgo Panigale sarà la terza wild card concessa nel 2023, dopo quelle rilasciate nei due round italiani del Mugello a maggio e quello di Misano previsto dall’8 al 10 settembre, a Michele Pirro.

Ducati, sulle orme di Bayliss: occasione d’oro per Bautista

La partnership con Aruba.it consentirà allo spagnolo di cimentarsi, nuovamente, nella top class a distanza di 5 anni dall’ultima apparizione, proprio in sella ad una Ducati. Di recente il centauro di Talavera de la Reina ha testato una Desmosedici sul tracciato di Misano. I primi riscontri sono stati subito positivi. L’esperto centauro non ha cercato l’hot lap, anche per evitare caduti ed eventuali tendenziosi infortuni.

Il fenomeno spagnolo ha conquistato 20 trionfo in questa annata di SBK. Bautista ha vinto i primi 19 round su 21, ipotecando il secondo mondiale di fila. Il vantaggio in classifica su Razgatlioglu e Rea è piuttosto tranquillizzante. Ha tutti gli strumenti tecnici per chiudere in bellezza il campionato, festeggiando il secondo trionfo mondiale di fila.

Il rider ha annunciato di essere molto felice di poter disputare con la wild card MotoGP la sfida di Sepang, una pista sulla quale il centauro non è allenatissimo perché non fa parte del calendario SBK. I test con la Ducati Desmosedici hanno dato indicazioni positive. Il feeling è stato molto positivo, ma ora Alvaro dovrà provare a tenere fede al suo predecessore, Troy Bayliss che, nel 2006, vinse nell’ultima tappa di Valencia.

“Per me sarà un bonus e non una priorità. Per questo dobbiamo restare focalizzati sul campionato SBK, che è l’unica cosa che conta adesso. Voglio rimanere concentrato per questa ultima parte di stagione che sarà molto impegnativa, con tante corse in poco tempo“, ha annunciato nel comunicato stampa lo spagnolo.

Dopo un po’ di vacanze il numero 1 della Superbike tornerà in pista nella tappa di Magny-Cours. Ci sarà tempo poi per pensare poi alla sfida malesiana in MotoGP.