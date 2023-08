La Ferrari si rifà il look: unico e per un’occasione speciale, vi piace?

La Scuderia Ferrari scenderà in pista a Monza con una livrea speciale. Dopo le prime foto apparse sul web i tifosi sono già estasiati.

Nel prossimo weekend la F1 farà tappa a Monza, nel Tempio della velocità. La Ferrari ci arriva con il morale a pezzi ma con tanta voglia di fare la differenza davanti al pubblico di casa. Nell’ultima tappa in Olanda Charles Leclerc è stato costretto ad alzare bandiera bianca, mentre Carlos Sainz ha strappato una quinta posizione alle spalle di Verstappen, Alonso, Gasly e Perez.

Non tira un’aria serena a Maranello. I piloti avrebbero sognato un 2023 da protagonisti, dopo il secondo posto nei costruttori della seconda annata. La Scuderia occupa la quarta posizione, Leclerc è fermo a quota 99 punti, 3 in meno di Sainz. Max Verstappen è salito a 339 punti, dopo la nona sinfonia consecutiva. A Monza il favorito sarà ancora il pilota con il numero 1 sul musetto, mentre i ferraristi sperano di onorare al meglio il trionfo ottenuto dalla 499P alla 24 Ore di Le Mans.

Leclerc e Sainz, infatti, indosseranno tute e caschi per omaggiare la vittoria ottenuta in Francia da James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi. La livrea renderà onore alla #51 del trio che ha scritto una pagina indelebile del passato recente del Cavallino. A Monza, inoltre, si celebra la storia di un Gran Premio che continua ad attrarre tifosi da tutto il mondo. La Ferrari, impegnata a tutto tondo, proverà a fare gli onori di causa, ricordando anche il centenario dell’Aeronautica Militare.

La nuova livrea della Ferrari SF23

La Rossa avrà quel tocco di giallo Modena che riporta alla mente l’anniversario dello scorso anno, celebrato proprio a Monza. In occasione del 75° anniversario della fondazione della Ferrari era già comparso il giallo. La banda a forma di V che caratterizza l’hypercar modenese è stata ereditata sulla monoposto di F1, esaltando il legame tra le due vetture.

I riferimenti sul muso e sul cofano sono un richiamo al Rosso Le Mans della livrea lucida della 499P. La differenza è che la SF23 avrà una tonalità opaca. I numeri 16 e 55, rispettivamente, di Leclerc e Sainz saranno gialli, mentre le tute avranno il logo con la F lunga che già trova posto sull’ala posteriore, in tinta rosso, il giallo e il nero.

La Ferrari ha fatto la storia a Le Mans, ma va ricordato come poco o nulla ci sia in comune del team di lavoro che ha realizzato la 499P e quello impegnato in F1. La Rossa, nella categoria regina del Motorsport, non vince a Monza dal 2019.

L’ultimo pilota in grado di salire sul primo gradino fu Charles Leclerc. Quest’ultimo sfatò un tabù che andava avanti dal 2010 con Fernando Alonso. La Rossa non vince da più di un anno e c’è bisogno, nuovamente, di un miracolo sportivo per fermare la cavalcata della Red Bull Racing.

Ad osservare le gesta di Leclerc e Sainz, nel garage e nella hospitality Ferrari a Monza, ci saranno anche due dei tre eroi di Le Mans, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, trionfatori a 58 anni di distanza dal successo del 1965.