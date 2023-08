Hamilton in Ferrari? Da Maranello arriva l’annuncio sul futuro: questa sarà la line up

Lewis Hamilton è ancora uno dei migliori in F1, e c’è chi spera di vederlo in Ferrari. Ora arriva un annuncio da Maranello.

Il campionato di F1 targato 2023 non ha molto da dire, con Max Verstappen e la Red Bull avviati verso gli ennesimi titoli mondiali. Con una situazione di questo tipo, è normale guardare a futuro, ed uno dei protagonisti di questi mesi sarà senza dubbi Lewis Hamilton, il cui avvenire non è ancora chiaro, anche se sembra mancare poco all’ufficialità di ciò che farà il prossimo anno.

In ballo c’è la conferma con la Mercedes, ma non va dimenticato quanto accaduto pochi mesi fa. Attorno alla metà di maggio, tra il GP di Miami e quello di Monaco, il “Daily Mail” fece sapere che John Elkann e la Ferrari avevano offerto a Sir Lewis 40 milioni di euro per la stagione 2024, in modo da affiancare Charles Leclerc e prendere il posto di Carlos Sainz.

Per alcuni giorni non arrivarono commenti sulla vicenda, ma nel paddock di Monte-Carlo, il primo a smentire tutto fu Toto Wolff, seguito poi dallo stesso Hamilton. Per ciò che riguarda la Ferrari non sono arrivate conferme o smentite, ma questa è una cosa abbastanza normale. Le squadre, infatti, non danno importanza ai rumor di mercato, visto che i questa fase ce ne sono sempre moltissimi.

Tuttavia, il tempo passa ed il rinnovo di Sir Lewis con il team di Brackley non è ancora arrivato, anche se pare che tutto sia pronto e che sia solo una questione di dettagli da sistemare nei prossimi giorni. Il dubbio è anche sulla durata di questo rinnovo, che per il momento è del tutto sconosciuta.

Hamilton, Benedetto Vigna parla del futuro della Ferrari

La Ferrari vuole continuare a puntare su Charles Leclerc e Carlos Sainz e non su Lewis Hamilton, almeno secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Benedetto Vigna, che ha parlato ai microfoni di “CNBC“.

Uno dei più importanti volti della casa di Maranello ha detto chiaramente che i due andranno a formare la line-up del futuro, riflettendo anche su quello che sarà il futuro di Maranello nelle corse.

Vigna, per chi non lo sapesse, è colui che definì la SF-23, in sede di presentazione, una Ferrari che non avrebbe avuto eguali come velocità, ma abbiamo poi visto che in realtà si è rivelata un disastro. Ancora una volta, da parte sua, sono arrivate parole molto discutibili.

“Per noi la Formula 1 è molto importante, perché le corse sono nel nostro DNA. Abbiamo una vettura che, dal nostro punto di vista, è la più veloce, ma che non è la più veloce in pista. Dunque, l’obiettivo è quello di continuare a migliorare. Dobbiamo mantenere vivo quel desiderio di progresso che è stato perseguito in passato, sia nelle corse che nel resto che facciamo“.

Vigna ha poi confermato il fatto che Hamilton non arriverà mai a Maranello in futuro: “I piloti del futuro? Abbiamo Charles e Carlos che stanno facendo un lavoro fantastico, sono amici, ma sono anche in competizione. La nostra priorità è quella di rendere l’auto competitiva“.