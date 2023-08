Con una Maserati a tutta velocità al Nurburgring: c’è un dettaglio che vi esalterà

La Maserati si è riscoperta più cattiva che mai su uno dei principali inferni della velocità al mondo. La top speed raggiunta è da brividi.

Da sempre il Nurburgring rappresenta uno dei tracciati più demanding per provare le capacità di un’auto. Se sul palcoscenico infernale teutonico si presenta una delle migliori sportive uscite negli ultimi anni lo spettacolo è assicurato. Il marchio del Tridente, rientrante nell’universo Stellantis, ha svelato la spettacolare MC20 nel corso del 2020, come si evince anche dal nome.

MC, invece, sta per Maserati Corse ed identifica il non plus ultra in termini prestazionali. Il DNA delle vetture iconiche del passato come l’hypercar MC12 del 2004 è stato messo in primo piano per la creazione di un vero e proprio mostro di potenza. A differenziare la Maserati rispetto a tanti competitor, altrettanto veloci, è l’eleganza delle forme. Dal cilindro della casa emiliana, stavolta, è uscito un capolavoro assoluto di stile.

Il telaio della MC20 è stato realizzato in collaborazione alla Dallara ed è in fibra di carbonio per contenere il peso totale della vettura. E’ stato prodotto ad Airola in provincia di Benevento dalla TTA Adler dove sono già state fabbricate le scocche delle Ferrari LaFerrari e Alfa Romeo 4C. Un dettaglio made in Italy che può solo renderci orgogliosi. La grande novità è stata rappresentata dal motore Nettuno.

Il V6 da 3,0 litri con bancate a 90° con lubrificazione a carter secco è dotato di un sistema a doppia candela e ad accensione con precamera di derivazione Formula 1. Il Nettuno, infatti, è alimentato da 2 turbocompressori e da un sistema a iniezione diretta e indiretta del carburante a 350 bar attraverso 2 iniettori per cilindro, per un totale di dodici.

Le prestazioni clamorose della Maserati

La MC20 vanta 630 CV a 7500 giri/min e una coppia di 730 N·m tra 3000 e 5500 giri/min, con il limitatore fissato a 8000 giri/min e con un rapporto di 210 CV/litro, con acceleratore elettrico del tipo drive by wire. Su questo motore c’è stato un lavoro meticoloso che ha coinvolto anche la Ferrari. Difatti è stato ereditato, parzialmente, dal V8 Ferrari F154 equipaggiato sulla Ferrari SF90 Stradale, e sono stati aggiunti elementi del motore V6 Alfa Romeo 690T della Giulia Quadrifoglio.

La MC20 è lunga 4,67 metri, larga 1,96 e alta 1,22 cm. Sul piano del design l’auto risulta molto proporzionata e gode di uno slancio magnifico. Ciò che rileva sono le performance da sballo. Questa Maserati scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, mentre in 8,8 secondi copre lo 0 a 200. La velocità massima è pari a 325 km/h. Sul tracciato del Nurburgring, in modalità corsa, si è dimostrata un fulmine, come apprezzerete nel video del canale YouTube Sport Auto.

Ha superato i 300 km/h senza alcun patema. Con il controllo elettronico della stabilità disattivato e la modalità Corsa attivata, l’italiana ha raggiunto i 311 km/h. Il prezzo? A partire da 230mila euro. Il 25 maggio 2022, è stata presentata anche la Cielo, la variante scoperta della MC20.