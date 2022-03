Maserati MC20 Spyder spiata sulla neve: che capolavoro (VIDEO)

Partito lo sviluppo su strada dell’inedita Maserati MC20 Spyder, la variante roadster della nuova supercar modenese con il motore Nettuno 3.0 V6 da 630 CV.

Circola camuffata la Maserati MC20 Spyder sulle strade tra la neve. Sembra l’incipit di una favola di Natale, ma la casa del Tridente è pronta sul serio a fare il regalo ai suoi clienti affezionati con una vettura roadster da paura. Il primo prototipo, denominato “Fist of its Kind” è stato assemblato a Modena alla fine del 2021 e da allora l’auto viaggia rivestita con una pellicola speciale per non svelare i dettagli della carrozzeria.

La versione aperta è basata sulla Maserati MC20. MC sta per Maserati Corse, riprendendo la sigla della hypercar MC12 del 2004. Il numero 20 sta per l’anno della vettura che è stata presentata nel 2020. La biposto della casa fondata a Bologna ha stravolto i cannoni di sportività della Maserati, lanciando uno stile sportivo innovativo. La supercar è futuristica e cattiva, ma al tempo stesso è elegante. Le portiere si aprono verso l’alto, facilitando l’accesso dei passeggeri.

La MC20 ha le seguenti dimensioni: 467 cm di lunghezza e 197 di larghezza, mentre l’altezza è di 122 cm. Il bagagliaio è ricco di soluzioni tecnologiche, con due schermi da dieci pollici – uno per la strumentazione e uno per l’infotainment – e carbonio a vista. Il motore è il Nettuno V6 biturbo da 630 CV, fiore all’occhiello del dipartimento tecnologico di Maserati, capace di spingere la vettura ad una velocità 325 km/h, 730 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h avviene in soli 2,9 secondi. Prestazioni eccezionali che meritavano la creazione di una sorella roadster.

Spiata la Maserati MC20 Spyder

L’auto che vedremo su strada tra qualche mese è stata testata in un ambiente molto freddo. La carrozzeria ‘open air’ è stata ricoperta da un tema del camouflage che fa apparire la supercar tra le nuvole. L’auto si adeguerà alle esigenze aerodinamiche che richiede l’assenza del tetto, pur condividendo la stessa scocca, interamente realizzata di fibra di carbonio e materiali compositi, della MC20.

Proprio come la versione chiusa, sarà leggera come una piuma, promettendo performance da brividi. Il motore a benzina Nettuno 3.0 V6 biturbo da 630 CV di potenza dovrebbe equipaggiare anche il modello Spyder. Nel prossimo biennio è prevista anche una variante 100 % elettrica. A partire dalla stagione 2023 la Maserati entrerà anche far parte del campionato mondiale di Formula E. La scelta di inserirsi nella serie elettrica è un primo passo importante per l’immagine del brand.

In lavorazione il SUV, basato sulla Grecale, chiamato “Folgore” full electric, così come le Maserati GranTurismo e GranCabrio. Dopo il render nato dalle idee dei designer di Evren Milano Design, la MC20 Spyder ha fatto la sua apparizione sull’asfalto di una località montuosa. Tra le strade ricoperte di neve, l’auto camuffata sembra sospesa in aria. Il tetto retrattile della sportiva del Tridente è poco visibile, lasciando dei due dubbi se sarà rigido o in tela. Potrebbe presentare una copertura rigida come i modelli spider Ferrari, divisa in due pezzi e che scompare sotto il cofano motore.