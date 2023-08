Lamborghini, one-off da paura: solo la livrea costa più di una Porsche

La casa di Sant’Agata Bolognese ha presentato un altro mostro in edizione limitata. I colori della Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica sono costati un patrimonio.

Prendete una Huracan e trasformatela in una vettura da sterrato con una colorazione da mare intenso. Cosa? Avete capito bene e solo la Lamborghini riesce ad osare con stravaganze così spinte e risultare sempre attraente. L’esemplare unico è ispirato ai colori marini della Sardegna. Quest’ultima è una delle mete più gettonate al mondo per il suo mare blu cristallino.

Perché non osare con una livrea dal costo da capogiro se sulla torta si spengono 60 candeline. Il brand emiliano, da sempre rivale della Ferrari, ha festeggiato il compleanno con stile. La Lamborghini ha deciso di far ammattire il pubblico sardo con il lancio della Huracan Sterrato Opera Unica. Il modello tradizionale equipaggia un V8 da 5,2 litri aspirato.

Nel corso degli anni sono state già presentate diverse varianti, come la LP 610-4 Spyder per scompigliare capelli alla massima velocità, la LP580-2, con una potenza massima ridotta a circa 580 cavalli per una top speed di 318 km/h. La LP 580-2 RWD Spyder e la LP640-4 Performante, grazie ad un peso di 40 kg in meno, hanno 640 cavalli e rappresentano il meglio del meglio. Mancava, però, una versione per affrontare anche i terreni più accidentati.

Lamborghini, una one-off da brividi

Nella speciale cornice di Porto Cervo la casa di Sant’Agata Bolognese ha messo in mostra una verniciatura a effetto cristallo prodotta attraverso un complesso processo di pittura a mano a tre colori. Si tratta di un vero masterpiece dove il blu si mescola con altre venature azzurre, ricreando l’effetto del mare e del cielo della Sardegna. Le tinte Blu Amnis, Blu Grifo e Blu Fedra creano un effetto rinfrescante.

Per arrivare a realizzare un opera del genere ci sono volute 370 ore di lavoro. Il risultato visivo è strabiliante. Il costo? La Lambo ha impiegato vernici dal valore di 120mila euro. L’Huracán Sterrato Opera Unica è nata per stupire ma anche volare fuori dal classico habitat dell’asfalto. Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha esaltato l’opera d’arte nel giorno della presentazione in riva al mare su una piattaforma galleggiante.

“La chance perfetta per sperimentare con nuovi processi di verniciatura – ha annunciato Winkelmann – esplorare le possibilità delle soluzioni ad personam, e infine presentare questa Sterrato speciale ai nostri ospiti e clienti nello scenario che ne ha ispirato l’effetto blu cristallino“. In Sardegna gli ospiti hanno potuto ammirare le bellezze naturali, ma a lasciare senza fiato sono state le forme e i colori della vettura italiana. Date una occhiata all’erede della Huracan.

Da notare nel video in alto le finiture in nero opaco estese sino al tetto, ai gruppi ottici anteriori, parafanghi, splitter anteriore e posteriore. I passaruota sono in abbinamento ai cerchi Morus da 19 pollici. L’abitacolo della Sterrato Opera Unica vanta fibra di carbonio e il rivestimento in pelle “Blu Delphinus”, in contrasto con l’azzurro delle finiture e del logo Lamborghini. La plancia, invece, è in Alcantara monocolore.